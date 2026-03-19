Santiago revive 'Hamlet' como nunca: el espectáculo de Tito Asorey que se estrena este jueves

El Centro Dramático Galego (CDG) estrena este jueves en Santiago una nueva producción basada en Hamlet, la obra maestra de William Shakespeare.

Dirigida por Tito Asorey y con dramaturgia de Vanesa Sotelo y del propio Asorey, el espectáculo de gran formato acerca al presente y al gallego este clásico universal.

El resultado es una pieza "viva, accesible e divertida" que, sin renunciar a la profundidad del texto original, busca que o "público recoñeza no escenario cuestións, contradicións e dilemas que tamén forman parte da nosa época", explican desde el CDG.

Un 'Hamlet' gallego que dialoga con el presente

La nueva propuesta de la compañía recupera para la escena teatral actual uno de los grandes títulos de la dramaturgia de todos los tiempos. Y lo hace 20 años después de su última versión en gallego, pero no solo eso, ya que además lo hacen desde una lectura contemporánea que busca interpelar directamente al público de hoy.

Así, el Hamlet del Centro Dramático Galego busca dialogar directamente con la sociedad actual, situando en el presente los conflictos y las tensiones de la popular trama ideada por Shakespeare.

Para ello, el espectáculo de gran formato se vale de un elenco de 16 actores, que fue seleccionado mediante un proceso público de audiciones.

Lo conforman: Sergio Abelaira, Cristina Andrade, Belén Constenla, Raquel Espada, Isabel Garrido, César Goldi, Alejandro Jato, Marita Martínez, Iolanda Muíños, Anxo Outumuro, Pedro Placer, Adrián Ríos, Machi Salgado, Toni Salgado, Inés Salvado Gontad y Sergio Zearreta.

Una de las primeras imágenes compartidas de Hamlet / CDG

Según informan en un comunicado, el equipo se completa con las realizaciones de Carlos Alonso en la escenografía, Laura Iturralde en la iluminación, Saturna en el vestuario, Xavier Bértolo en el espacio sonoro, Lorena Calvo en maquillaje y caracterización, Rut Balbís en el movimiento escénico y coreografía, Xosé Piñeiro en la lucha escénica, Melania Cruz en la asistencia de texto, Rosa Moledo en el asesoramiento lingüístico y Sara Rey en la ayudantía de dirección.

Fechas y dónde ver la obra en Santiago

El estreno de Hamlet tendrá lugar este jueves, 19 de marzo, en el Salón Teatro de Santiago, donde permanecerá hasta el 3 de mayo con funciones de miércoles a domingo a las 18.00 horas.

Las entradas están ya disponibles en la web oficial de Ataquilla.

Paralelamente a la temporada de siete semanas continuadas de representaciones, se llevarán a cabo una serie de actividades complementarias, entre las que se incluyen una nueva entrega de las ImproVersións, visitas para alumnado universitario en el marco del programa Faíscas Culturais, y la reedición del plan de movilidad Sobes ao autobús do teatro?, con el que más de 700 personas se desplazarán a las funciones desde diferentes puntos de Galicia.