Alumnado palestino
O estudante gazatí Mahmoud Almughany doutórase na USC
Na súa tese relata as penurias que pasou nun país en guerra para sacar adiante o traballo
«Podes imaxinar ser un estudante de doutoramento vivindo no medio dunha brutal guerra de exterminio? Tes que traballar, avanzar nos teus estudos, buscar artigos académicos e libros para ler, organizar as túas ideas e escribir, todo mentres careces das necesidades máis básicas. Non hai electricidade, nin auga, nin internet e non hai comida dabondo para sobrevivir nas dificultades da guerra. O ruxido dos avións militares, os bombardeos e as explosións enchen o ar mentres te moves dun lugar a outro, buscando un refuxio seguro para ti e a túa familia».
Así comeza a introdución da tese de doutoramento de Mahmoud Almughany, estudante palestino residente en Gaza que o pasado luns leu a súa tese de doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela na que analiza dúas técnicas ortodónticas empregadas para transmitir as forzas xeradas polos fíos e aparellos aos dentes.
Mahmoud Almughany relata na súa tese doutoral as dificultades de atopar unha cafetaría en Gaza «con electricidade e internet» para reunirse cos compañeiros aos que axudaba na investigación. E nesas circunstancias que describe engade, «mergullábame na lectura, a escritura, a análise de datos e os repetidos intentos de redactar un artigo para publicar», un requisito esencial para o doutoramento, «e pedíalles aos participantes no traballo que viñeran aos exames rezando a Deus pola súa seguridade para completar o meu estudo».
