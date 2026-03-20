Más de 5.500 propietarios alquilan pisos en Santiago: un tercio son pensionistas

Las inmobiliarias apenas tienen pisos para alquilar en Santiago, pero el número de propietarios que arriendan viviendas no para de crecer. Así lo refleja un informe publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre la caracterización socioeconómica de los arrendadores gallegos.

En Compostela había 5.040 propietarios con viviendas en alquiler en 2023. A finales de 2025, esa cifra ascendía ya a 5.596, es decir, 556 más en apenas dos años, un 11% más. La estadística del IGE también revela que una parte importante de los propietarios de viviendas en alquiler dispone de más de un inmueble. En Santiago, cada arrendador tiene, de media, 1,6 viviendas. «La vivienda es un valor refugio y cada vez hay más personas que cuando tienen unos ahorrillos deciden invertir en el mercado inmobiliario para sacar una rentabilidad del alquiler», indica Emma Martínez, presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin).

El mercado del alquiler en Santiago está condicionado por la escasez de oferta y la consiguiente subida de precios. En este contexto, cada vez más propietarios han optado por sacar sus pisos al mercado, atraídos por la facilidad para encontrar inquilino y por la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad. El último informe del Instituto Galego de Estatística también analiza la situación laboral de los arrendadores. En términos generales, alrededor de la mitad son afiliados a la Seguridad Social, mientras que cerca de un tercio son pensionistas, que complementan sus ingresos con las rentas del alquiler.

1.836 pensionistas

En Santiago, de los casi 5.600 propietarios contabilizados por el IGE al cierre de 2025, 2.968 son personas en activo y 1.836 pensionistas. Estos últimos representan el 32,8 % del total, un porcentaje ligeramente superior al de 2023, cuando suponían el 32,4 % de los arrendadores del municipio.

Además, la estadística refleja que la edad media de los propietarios de viviendas en alquiler en la capital gallega se sitúa en 62,2 años, lo cual supone un ligero repunte con respecto al dato de hace dos años (61,4).

Incremento del 10% en Galicia

En Galicia, también crece el número de arrendadores. Si ahora son en torno a 120.000, hace dos años eran 11.658 menos, lo que se traduce en un incremento de casi el 10%. En cuanto al perfil, dista mucho del de los grandes mercados urbanos. Más de la mitad de los caseros, un 50,5%, está afiliado a la Seguridad Social, mientras que un 35,4% son pensionistas, lo que apunta a que, en muchos casos, el alquiler actúa como un complemento a la pensión.

Este retrato contrasta con el de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, donde el peso de los fondos de inversión es mucho mayor. En Galicia, en cambio, su presencia en el mercado inmobiliario es prácticamente testimonial: el 97% de los arrendadores son personas físicas.