Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

Qué facer hoxe, 20 de marzo, en Santiago

Axenda cultural: os sevillanos Derby Motoreta, en concerto na Capitol

Os sevillanos Derby Motoreta, en concerto na Capitol

Os sevillanos Derby Motoreta, en concerto na Capitol / Cedida

Os sevillanos Derby Motoreta, en concerto na Capitol

A banda de estilo ‘kinkidelia’ chega á sala compostelá para ofrecer un concerto enmarcado no seu programa ‘Derby Motoreta’s Burrito Kachimba-Fin de gira 2026’. Con entradas partir de 22 euros, o espectáculo dará comezo ás 22 horas (as portas da Capitol abren ás 21h).

‘Pantomima Full, hecho a mano’, esta noite no auditorio Abanca

‘Pantomima Full, hecho a mano’ é o terceiro espectáculo de Pantomima Full (Alberto Casado e Rober Bodegas), que se representa a partir das 21 horas no Auditorio Abanca (entradas a 20 euros) e que se promociona reivindicando con humor que «tan malo non será se a xente se zampou o primeiro e logo o segundo». O show componse durante 90 minutos dunha sucesión de monólogos, sobre temas dos vídeos do dúo, e sketches das súas personaxes. O proxecto Pantomima Full empezou coma unha serie de vídeos en Youtube, dun minuto de duración, nos que se retratan perfís, costumes e modas da sociedade actual e da xente que habita as cidades «e vén dar a chapa».

‘Pantomima Full, hecho a mano’, esta noite no auditorio Abanca

‘Pantomima Full, hecho a mano’, esta noite no auditorio Abanca / Cedida

Princesas de conto cantan a outra historia no Teatro Compostela

O Teatro Compostela (Rúa Valle-Inclán número 6) acolle a partir das 21 horas (entradas a 17 euros) a función No me toques el cuento. Unha comedia musical da compañía Teatroz, «gamberra e reivindicativa» que presenta unha versión realista de catro princesas de contos clásicos (Brancaneves, Cincenta, Bela e Aurora) que, tras o «felices para sempre», se reúnen para queixarse, rir e chorar sobre a dor, os traumas e os complexos que non se contaron. A obra, escrita e dirixida por Olivia Lara, «busca liberar estas mulleres dos seus roles ideais para amosar o seu lado máis humano e real», interactuando co público e rompendo a cuarta parede.

A ritmo de musical, No me toques el cuento trata de amosar como estas catro princesas se rebelan e esixen contar «a outra cara do conto. Iso que non se conta porque, ao fin e ao cabo, non é tan bonito como nos din». Unha peza orientada a público maior de 16 anos que ten unha duración de 95 minutos.

Noticias relacionadas

Princesas de conto cantan a outra historia no Teatro Compostela

Princesas de conto cantan a outra historia no Teatro Compostela / Cedida

‘Danzade’ comeza no CSC de Santa Marta

Bota a andar no Centro sociocultural de Santa Marta a primeira das xornadas de ‘Danzade’ e faino co obradoiro aberto ‘O que non se ve’ en igualdade. Neste taller as persoas participantes afondarán sobre os pasos, ritmos e dinámicas do baile tradicional galego, ao tempo que reflexionan sobre o seu contexto cultural e simbólico e activar a memoria colectiva. Dirixido a persoas maiores de 14 anos, dará comezo a partir das 19.30h.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Hallado el cuerpo sin vida de un varón en una vivienda de la avenida de Ferrol, en Santiago

Hallado el cuerpo sin vida de un varón en una vivienda de la avenida de Ferrol, en Santiago

Axenda cultural: os sevillanos Derby Motoreta, en concerto na Capitol

Axenda cultural: os sevillanos Derby Motoreta, en concerto na Capitol

David Uclés vuelve a Santiago y 'conquista' el Colegio Mayor San Agustín: "Estuve a punto de tirar la toalla"

David Uclés vuelve a Santiago y 'conquista' el Colegio Mayor San Agustín: "Estuve a punto de tirar la toalla"

Más de 5.500 propietarios alquilan pisos en Santiago: un tercio son pensionistas

Más de 5.500 propietarios alquilan pisos en Santiago: un tercio son pensionistas

Rostros que humanizan la soledad no deseada en el hospital

Rostros que humanizan la soledad no deseada en el hospital

Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: "Quedei sen os cartos e con cara de idiota"

Más cocaína, más pura y reparto exprés: las claves del consumo de 'fariña' en Santiago

Más cocaína, más pura y reparto exprés: las claves del consumo de 'fariña' en Santiago

Una alumna del centro superior de hostelería de Galicia gana el tercer premio de un reconocido certámen del sector

Una alumna del centro superior de hostelería de Galicia gana el tercer premio de un reconocido certámen del sector
