Qué facer hoxe, 20 de marzo, en Santiago
Axenda cultural: os sevillanos Derby Motoreta, en concerto na Capitol
Os sevillanos Derby Motoreta, en concerto na Capitol
A banda de estilo ‘kinkidelia’ chega á sala compostelá para ofrecer un concerto enmarcado no seu programa ‘Derby Motoreta’s Burrito Kachimba-Fin de gira 2026’. Con entradas partir de 22 euros, o espectáculo dará comezo ás 22 horas (as portas da Capitol abren ás 21h).
‘Pantomima Full, hecho a mano’, esta noite no auditorio Abanca
‘Pantomima Full, hecho a mano’ é o terceiro espectáculo de Pantomima Full (Alberto Casado e Rober Bodegas), que se representa a partir das 21 horas no Auditorio Abanca (entradas a 20 euros) e que se promociona reivindicando con humor que «tan malo non será se a xente se zampou o primeiro e logo o segundo». O show componse durante 90 minutos dunha sucesión de monólogos, sobre temas dos vídeos do dúo, e sketches das súas personaxes. O proxecto Pantomima Full empezou coma unha serie de vídeos en Youtube, dun minuto de duración, nos que se retratan perfís, costumes e modas da sociedade actual e da xente que habita as cidades «e vén dar a chapa».
Princesas de conto cantan a outra historia no Teatro Compostela
O Teatro Compostela (Rúa Valle-Inclán número 6) acolle a partir das 21 horas (entradas a 17 euros) a función No me toques el cuento. Unha comedia musical da compañía Teatroz, «gamberra e reivindicativa» que presenta unha versión realista de catro princesas de contos clásicos (Brancaneves, Cincenta, Bela e Aurora) que, tras o «felices para sempre», se reúnen para queixarse, rir e chorar sobre a dor, os traumas e os complexos que non se contaron. A obra, escrita e dirixida por Olivia Lara, «busca liberar estas mulleres dos seus roles ideais para amosar o seu lado máis humano e real», interactuando co público e rompendo a cuarta parede.
A ritmo de musical, No me toques el cuento trata de amosar como estas catro princesas se rebelan e esixen contar «a outra cara do conto. Iso que non se conta porque, ao fin e ao cabo, non é tan bonito como nos din». Unha peza orientada a público maior de 16 anos que ten unha duración de 95 minutos.
‘Danzade’ comeza no CSC de Santa Marta
Bota a andar no Centro sociocultural de Santa Marta a primeira das xornadas de ‘Danzade’ e faino co obradoiro aberto ‘O que non se ve’ en igualdade. Neste taller as persoas participantes afondarán sobre os pasos, ritmos e dinámicas do baile tradicional galego, ao tempo que reflexionan sobre o seu contexto cultural e simbólico e activar a memoria colectiva. Dirixido a persoas maiores de 14 anos, dará comezo a partir das 19.30h.
