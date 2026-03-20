Bouza critica a actuación da Xunta na senda entre Santiago e O Milladoiro: "Non hai novo proxecto"

O deputado socialista considera que o goberno galego limitouse a promover a "eliminación interesada" do tramo que afectaba ao Banquete de Conxo

A asociación Composcleta celebra a reanudación das obras

Obras nun tramo da senda entre Santiago e O Milladoiro / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

O deputado e secretario xeral do PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, criticou este venres a actuación da Xunta de Galicia no tramo da senda peonil e ciclista entre Santiago e O Milladoiro que afecta ao bosque do Banquete de Conxo e anunciou iniciativas parlamentarias ao respecto. Despois de que o goberno galego se vise na obriga de modificar o proxecto polos informes desfavorables, Bouza estimou que "decidiron extraer esa parte que non lle convén e dicir que o farán nunha segunda fase, cando realmente xa todos e todas sabemos que este proxecto é o mesmo".

O líder dos socialistas composteláns afondou en que "non hai novo proxecto, non hai ningún tipo de alteración máis que a eliminación interesada da Xunta de Galicia desa parte. Venderon un novo trazado, pero non hai novo trazado".

Desta maneira, anunciou que o PSdeG súmase ás reivindicacións que se fixeron desde a asociación de veciños Conxo Aberto e ás advertencias do Consello Internacional de Monumentos e Sitios (Icomos) de que "é unha zona de alto valor ambiental e patrimonial, e tamén establece o Banquete de Conxo como un todo no seu conxunto que non se pode desfragmentar".

Iniciativa parlamentaria

Diante disto, Bouza levará a cuestión ao Parlamento e preguntará "por que casualmente non hai informe favorable nin desfavorable de Augas de Galicia sobre a senda do Banquete de Conxo? Porque o impacto que vai haber sobre o río Sár é importante que se coñeza".

"Nós queremos que se traballe da man das asociacións e dos colectivos, pero sobre todo respectando os informes de organismos independentes internacionais, que o que establecen, ademais, é que se ten que protexer e preservar o noso patrimonio", engadiu.

Composcleta celebra a reanudación das obras

Pola súa banda, a asociación Composcleta valora "moi positivamente a reanudación das obras da ciclovía". A entidade fai a mesma consideración sobre a última modificación do trazado na contorna do Banquete de Conxo, que "recolle as nosas propostas de melllora minimizando os desniveis e as pendentes e evitando o impacto cultural e ambiental ao non coincidir co proxecto do Ecobosque de Conxo".

A asociación agrega que o trazado neste tramo "é fundamental para esta infraestrutura para minimizar desniveis e pendentes, facilitando así á accesibilidade a persoas de calquera idade e condición física". Dende Composcleta, indican que "estamos convencidos que a ciclovía será unha alternativa viable para tódalas idades, ás actuais dependencias do transporte público ou do coche propio, para o desprazamento cotián entre O Milladoiro e Santiago".

