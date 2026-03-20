Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: "Quedei sen os cartos e con cara de idiota"

El goteo de cierres de los centros estéticos de la firma Hedonai está pillando por sorpresa a sus clientes en toda España. Muchos se han enterado de la noticia sin previo aviso y con tratamientos ya pagados pendientes de terminar. De la situación tampoco se han librado los compostelanos, que de un día para otro han visto como el local en el que operaba la empresa en el número 7-9 de la rúa da Senra aparecía con la persiana bajada de un día para otro y sin ninguna vía de contacto a la que acudir para recuperar su dinero: "Véxome sen os cartos, con cara de idiota e sen entender nada. É unha situación de total indefensión", lamenta en conversación con este diario una afectada.

La primera explicación oficial por parte de Hedonai ha llegado en las últimas horas a través de un escueto comunicado en su página web en el que señalan que han cesado su actividad y han solicitado la declaración de concurso de acreedores. Donde antes anunciaban sus servicios en los más de veinte locales con los que contaban en España, ahora se puede leer que "estamos a la espera de que se designe el juzgado competente y se nombre a la Administración Concursal que gestionará el proceso". Además de las preceptivas disculpas, informan de que los afectados podrán comunicarse directamente con dichos gestores cuando sean designados.

603 euros por adelantado

A la espera de que se completen estos trámites, la persona perjudicada por el cierre del centro santiagués con la que ha hablado este periódico relata que en su momento, aprovechando una oferta del Black Friday, pagó por adelantado 603 euros por un bono de depilación láser que incluía 14 sesiones, ocho de labio superior y seis de cuerpo entero. Solo se completaron tres y dos, respectivamente. Su preocupación empezó a acrecentarse cuando quiso cambiar una cita fijada el día 5 de este mes y no pudo establecer contacto con Hedonai por ninguna de las vías habituales. "Aí empezoume a cheirar un mal todo. O día anterior pasei por alí e estaba xa pechada", comenta.

Al día siguiente, consiguió hablar con una trabajadora de la clínica estética. "Díxome que as súas compañeiras xa non estaban, que estaba tratando de facer as sesións que a xente tiña pagadas, pero xa non lle funcionaba ningunha máquina e estaba ofrecendo follas de reclamación", cuenta. Ese día la clienta no pudo ir, y cuando acudió al local ya no había nadie. "Ela díxome que tiña que estar alí este mes e ninguén lle ía pagar. Ao mellor marchou ou colleu unha baixa porque tampouco ten por que estar dando a cara por estes impresentables", valora la afectada.

Búsqueda de alternativas

Desde entonces, silencio. Teléfonos que no suenan o nadie coge, consultas con asociaciones de consumidores, denuncias en grupos de afectados en redes sociales y ninguna solución. "Fun ao Instituto Galego de Consumo, déronme unha folla de reclamacións, dixéronme que non era a primeira que ía eses días alí por esa clínica e que temos moi complicado que nos devolvan o diñeiro porque en caso de financiamentos están conseguindo paralizar os pagos, pero os que xa temos pagado, seriamos os últimos en recuperalo".

En cuanto al concurso de acreedores, indica que es un proceso que puede prolongarse durante siete u ocho meses. Mientras tanto, "teño que estar estudando primeiro de Dereito para entender o que pasa e vendo que ninguén me devolve os cartos. Tratarei de recuperalo por todos os medios sabendo que é unha situación inxusta e que é moi complicado".

Tras decantarse por Hedonai porque llevaba muchos en años en Santiago y contaba con buenas referencias, ahora esta perjudicada por el cierre repentino, asegura que "unha e non máis, non vou volver contratar nada máis que supoña pagar por adiantado".