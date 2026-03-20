Al menos cuatro detenidos en una macrorredada contra el tráfico de drogas en pisos del Ensanche de Santiago

Al menos cuatro personas han sido detenidas en la mañana de este viernes en el marco de un amplio dispositivo policial contra el tráfico de estupefacientes en el Ensanche de Santiago. La operación, desarrollada por la Policía Nacional, incluyó varias intervenciones simultáneas en distintos pisos de la zona, bajo sospecha de funcionar como puntos de distribución de droga.

Durante los registros, los agentes incautaron diversas sustancias estupefacientes, así como armas, cuyo número y tipología no han sido detallados por el momento. El operativo, que se saldó con un importante despliegue de efectivos, generó una notable expectación entre los vecinos, especialmente en un inmueble de la calle Alfredo Brañas, donde la presencia policial fue más visible, si bien las actuaciones se extendieron a otros pisos del entorno.

Esta intervención se produce en un contexto de creciente preocupación por la proliferación de los denominados “narcopisos” en la ciudad, una problemática que lleva tiempo siendo denunciada por residentes de diferentes barrios. Además, coincide con recientes datos que alertan de un aumento en el consumo de drogas como la cocaína en la zona.

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La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Según fuentes policiales, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que lleva el caso, ha decretado el secreto de las actuaciones.