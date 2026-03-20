Goretti Sanmartín: “É inaceptable que non se dea unha solución ambiental definitiva á canteira de Miramontes”

La alcaldesa de Santiago ha confirmado este miércoles que el gobierno municipal llevará al próximo pleno una moción conjunta de BNG y Compostela Aberta para instar a la Xunta de Galicia a cumplir con sus responsabilidades en relación con la cantera de Miramontes. El objetivo es que la administración autonómica active de manera urgente la retirada de los residuos depositados y garantice la restauración ambiental de la zona.

En la rueda de prensa, Goretti Sanmartín subrayó que la moción busca también que la corporación municipal manifieste su respaldo a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de Ferusa, tras la sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente. “Queremos que a corporación municipal manifeste o seu apoio á reivindicación da plataforma de afectadas pola canteira de Miramontes e de Ferusa, despois desa sentenza que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra o medio pola actividade desenvolvida nesas instalacións na parroquia de Guixoa”, señaló.

La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento se ha implicado activamente desde el inicio del conflicto, promoviendo todos los procedimientos posibles y defendiendo la salud, los derechos y el medio ambiente de los vecinos. “É certo que o concello se implicou activamente no conflicto desde o seu inicio e que, por tanto, cremos que sexa lóxico que continúe apoiando as reivindicacións”, añadió.

Además, la regidora insistió en la necesidad de que la Xunta publique un calendario con plazos concretos sobre cuándo se retirará el material acumulado y se llevará a cabo la restauración ambiental, así como que informe sobre todos los riesgos y medidas de prevención para evitar nuevos impactos negativos en la zona. “O que esiximos é que a Xunta faga público un calendario, que poña prazos e que diga cando se vai retirar ese material, e cando se vai facer proceder a restauración ambiental da zona; e tamén que informe de todos os riscos, de todas as fórmulas que poidan evitar novos impactos negativos nesta zona”.

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La alcaldesa concluyó afirmando que resulta inaceptable que, tras la sentencia judicial, no se dé una solución ambiental definitiva y advirtió de que mientras los residuos permanezcan en la cantera, la preocupación y los riesgos para los vecinos continuarán. “Tras esta sentenza, o que resulta inaceptable é que non se lle dea unha solución ambiental definitiva… Mentres se manteñan aí materiais depositados vai continuar a preocupación e os riscos para a veciñanza”, zanjó.