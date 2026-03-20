Hallado el cuerpo sin vida de un varón en una vivienda de la avenida de Ferrol, en Santiago

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una vivienda situada en la avenida de Ferrol, en Santiago de Compostela, movilizó en la jornada de este viernes a efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y Policía Local, que asumieron las primeras actuaciones tras recibir el aviso, procediendo a verificar la situación en el interior del inmueble.

Según la información disponible, la intervención se desarrolló con normalidad y no fue necesaria la participación de los servicios de extinción de incendios, ya que el acceso al domicilio pudo realizarse sin forzar la puerta de entrada.

Fuentes policiales han confirmado que, tras una primera inspección, no se han apreciado signos de violencia en el escenario de los hechos, por lo que, a nivel policial, el caso no presenta indicios que apunten a una causa criminal. No obstante, por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, que deberán determinarse a través de los procedimientos correspondientes. La investigación queda así a la espera de los resultados que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte del varón.