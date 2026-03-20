Cita solidaria este sábado en Santiago para impedir la ablación de dos niñas de corta edad en Guinea

Conseguir evitar que dos niñas de corta edad sean sometidas a una ablación en Guinea Conakry es el principal objetivo del vermú solidario que tendrá lugar este sábado en el pub Riquela de Santiago, entre las 13:30 y las 15:30 horas.

Impulsado por la Rede Veciñal de Acollida de la capital gallega tras el llamamiento de auxilio realizado por el padre de las pequeñas, que desde hace siete meses reside en la localidad lucence de Xermade, donde trabaja como carpintero, lo recaudado en este vermú solidario "se destinará a comprar los pasajes de avión tanto de las dos niñas como de su hermano y de su madre", según explica en conversación con EL CORREO GALLEGO Teresa Risco, una de las integrantes de este movimiento vecinal compostelano.

Se están tramitando los visados

Señala que la subdelegación del Gobierno en A Coruña se está encargando de la tramitación de los visados para esta familia, que "está escondida a la espera de que pueda salir de allí porque ya tenían programada la ablación para las niñas", de solo tres y seis años, e impedir con ellas una práctica que a su madre "le acarreó unos problemas físicos y psicológicos terribles" , tal y como subraya, recordando además que "muchas mujeres mueren desangradas o por infecciones tras la ablación".

La madre con una de las pequeñas en sus brazos. / Cedida

Venta de entradas en Ataquilla.com

Agradece la colaboración desinteresada por parte de Riquela y la buena acogida que está teniendo esta iniciativa, a la que la ciudadanía se puede aún sumar comprando la entrada hasta este sábado mismo en Ataquilla.com -que tampoco les cobra-, a un precio de 25 euros y con derecho a tapeo y dos consumiciones, o bien colaborando con la denominada fila cero, a un precio de 10 euros. La sesión vermú estará amenizada por Mok Groove DJ Set e incluirá sorteo de regalos.

Apoyo a migrantes

Vinculada a la Rede Veciñal de Acolllida desde hace relativamente poco, explica que este movimiento surgió en Santiago "casi de forma espontánea, con personas que se pusieron a ayudar a chicos migrantes que al cumplir los 18 años se quedaban fuera del sistema, víctimas que se sentían totalmente perdidas". Apunta que se les acompañaba a tramitar el DNI o a una consulta médica y que decidieron unirse en esta red vecinal "y hoy somos setenta personas las que colaboramos desinteresadamente, a veces pagando el viaje a un chico para que vaya a una entrevista de trabajo a Padrón", en lo que define como un movimiento "emocionante".

Un movimiento al que, como recalca, cualquier persona interesada se puede sumar o bien poniéndose en contacto con la red a través del correo electrónico redevecinaldeacollida@gmail.com o bien por WhatsApp, a través de los teléfonos 616 871886 y 687 368314.