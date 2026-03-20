La USC estima que el voto electrónico en sus elecciones permitió ahorrar 5,6 toneladas métricas de CO2

La comunidad universitaria de la Universidade de Santiago (USC) ejerció su derecho a voto en las elecciones celebradas el 12 de febrero (primera vuelta) y el 11 de marzo (segunda vuelta), procesos que se desarrollaron de forma electrónica y que permitieron, según ha informado la institución, ahorrar 5,6 toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) en emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero.

La USC ha explicado en una nota de prensa que esta cifra equivale a las emisiones de un coche al recorrer aproximadamente 51.000 kilómetros.

En términos económicos, la institución ha cifrado en 25.000 euros el ahorro entre la votación electrónica y la votación presencial, considerando los costes fijos y operativos de cada modalidad. "A repercusión social foi clara e contundente", ha subrayado.

Gran participación y facilidad de voto

Han aprovechado, además, para incidir en el nivel de participación, "sendo no caso do estudantado case tres veces superior aos datos obtidos para o sistema da urna en papel". Asimismo, ha ensalzado la "facilidade" del voto, "dende calquera dispositivo electrónico en apenas nuns minutos" y la "factibilidade", "calquera lugar no que existise cobertura".

De hecho, ha asegurado que durante la jornada electoral fue necesario informar que la hora de votación se refería a la zona horaria GMT (Hora Media de Greenwich), "pois diversos membros da comunidade universitaria estaban a votar dende enclaves xeográficos continentais diferentes".

Noticias relacionadas

A ello habría que sumarle la repercusión mediática que obtuvieron las elecciones "cos avances de participación por sector e circunscrición recollida por moitos medios de comunicación ao longo da xornada electoral". Finalmente, han explicado que el número de incidencias fue un "70% inferior ao das votacións clásicas".