La carrera por hacerse cargo del transporte urbano de Santiago se decide entre cinco empresas

El largamente esperado contrato de transporte urbano de Santiago encara la recta final para su adjudicación. El pasado miércoles se cerró el plazo de presentación de ofertas y ayer por la mañana Raxoi dio a conocer que cinco empresas optan a hacerse cargo del servicio durante los próximos trece años con un presupuesto base de 137 millones de euros. Según desveló la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, las firmas que disputan la carrera por gestionar los autobuses de la ciudad son Castromil -integrante del grupo Monbus-, Empresa Martín, Transportes Rober, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Stellae Urbano de Santiago -formada por Barraqueiro Transportes y Viajes Peillet- y Vitrasa.

Sanmartín valoró que "temos que parabenizarnos e felicitarnos, porque a pesar de todas as reticencias que se lle quixeron sinalar houbo un interese importante dunha serie de empresas" en presentarse a la licitación. La regidora se refería de este modo a los recursos formulados el pasado mes de febrero contra los pliegos, que llevaron a Raxoi a paralizar el procedimiento. Una vez rechazados por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), el Concello reanudó el concurso ampliando el plazo para que los licitadores hicieran llegar sus propuestas.

Agilizar el proceso

"Nós o que imos facer agora é axilizar todo o posible para que os traballos na mesa de contratación sexan rápidos e para que se resolva un concurso que é absolutamente fundamental e necesario para a mobilidade da veciñanza de Santiago", añadió Sanmartín, que para completar esta tarea "con éxito" apeló a que "sabemos que imos contar coa colaboración necesaria dos servizos internos".

La regidora subrayó que este contrato "é un proxecto ambicioso, que vai resolver moitas necesidades", teniendo en cuenta que el servicio se presta actualmente en precario, sin posibilidad de renovación de la flota, con averías constantes en los autobuses y con un mapa de líneas que deja fuera a muchas zonas del municipio, especialmente de áreas rurales. "É unha evidencia que, se algo precisa Santiago, é contar canto antes cun novo modelo de transporte urbano. Para nós é unha prioridade absoluta", manifestó.

Vecinos de Busto, ante una parada de autobús de la parroquia / Antonio Hernández

Compromiso con los vecinos de Busto

Sanmartín salió al paso también de las quejas de los vecinos de Busto recogidas por este diario, en las que denunciaban que en los pliegos no se contemplaba que el autobús urbano llegara hasta la parroquia, con lo que quedaría como única zona rural sin servicio. Ante esto, la alcaldesa enfatizó ayer su "compromiso" de que el autobús llegará a Busto. "Vaise axustar na práctica no momento da adxudicación e comprometémonos a que ese autobús vai ir a Busto. Xa foi falado e quero facer claro ese compromiso coa veciñanza", expresó.

En este punto, ahondó en que será posible hacerlo porque la fórmula del nuevo contrato no es una concesión y, por lo tanto, "non ten liñas preestablecidas. É un contrato de servizos, no que o Concello contrata quilómetros de prestación e os adecúa ás necesidades, podendo decidir mudalo tendo en conta esas necesidades". Sanmartín puso en valor el diseño de las líneas alimentadoras del rural, algo que tildó de "absolutamente imprescindíbel" para dar mayor servicio a estas áreas e insistió en que "ese sistema vaise axustar na práctica".

En lo referente a las dificultades para llegar a Busto que habían esgrimido los representantes municipales en diferentes encuentros con los vecinos, la alcaldesa indicó que "había unha cuestión técnica que facía complicada esa inclusión inicial", reconociendo que se podría haber resuelto en un primer momento, pero que podría haber implicado un retraso. En todo caso, se reafirmó en que "vai haber bus a Busto".

"Non é suficiente, as palabras lévaas o vento"

El compromiso fue trasladado personalmente por Sanmartín al presidente de la asociación vecinal, José Antonio Montaos. No obstante, Montaos estima en conversación con este diario que no supone "nada novo". "Non me parece suficiente, porque as palabras lévaas o vento, ten que haber un compromiso de todas as forzas políticas e incluír o interventor", reclama.

Sanmartín extendió dicho compromiso más allá de las líneas de autobús y puso en valor las partidas que prevé destinar a la mejora del asfaltado de las carreteras de la zona, reivindicando que "non hai ningunha dúbida de que este goberno está cumprindo co pacto polo rural". En cuanto a la posibilidad de que Busto se emancipe de Santiago para adherirse al Concello de Trazo, que los vecinos tratarán en una asamblea este domingo, la regidora cree que "esa situación non se vai dar".