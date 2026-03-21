Día Mundial da Síndrome de Down
A copresentadora dos Premios Down Compostela: "A limitación tena quen pensa que é un impedimento"
Esta moza con trisomía 21 reivindica «as mesmas oportunidades que as demais persoas»
K.M.
Mónica Otero, unha moza con trisonomía 21 reivindicou onte na entrega dos Premios Down Compostela que «ter un cromosoma extra non pode ser a escusa para privarnos dos nosos dereitos», e considerou que «ter síndrome de Down non é un problema, nin unha dificultade, nin un impedimento, nin unha limitación», senón que máis ben «a limitación tena quen pensa o contrario».
Copresentadora do acto no que a Fundación Down Compostela recoñecía nesta ocasión o traballo de Carol Jean Gillanders e María José Caamaño, así como do CEIP Os Tilos e de Balidea Consulting & Programaing, reclamou xunto co presidente da entidade, Juan Martínez, «un cambio de mirada para conseguir unha sociedade máis inclusiva, máis tolerante e máis solidaria, da que todos e todas formemos parte de verdade».
Asistencia de numerosas autoridades
A gala no Auditorio de Galicia, á que asistiron máis de 300 persoas, estivo presidida pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o conselleiro de Educación, Román Rodríguez; o reitor da Universidade de Santiago en funcións, Antonio López, e a deputada provincial de Servizos Sociais, Mar García Vidal. Canda eles, tampouco quixeron perderse esta cita os directores xerais de Traballo Autónomo, Marta Mariño, e de Familia, Jacobo Rey; xunto ás deputadas autonómicas Carmen Pomar e Iria Carreira. Do ámbito municipal acudiron a edil de Servizos Sociais de Compostela, María Rozas; representantes dos concellos de Brión e de Porto do Son, e Gerardo García Alvela, da Cámara de Comercio de Santiago.
Na lectura do manifesto institucional polo Día Mundial da Síndrome de Down, Mónica Otero reclamou o seu dereito «a participar, a sentirnos parte da nosa comunidade, a que se nos trate coma persoas adultas e a facer algo máis que fotocopias nos nosos traballos».
«Queremos tomar as nosas propias decisións, que nos deixen equivocarnos, e ser persoas autónomas e independentes», incidiu, e engadiu na gala xunto ao xornalista de Onda Cero Ramón Castro que «estamos cansos de que pensen por nós, de que nos etiqueten, e dos prexuízos sobre as persoas coa síndrome de Down».
Os galardoados
Un cambio de mirada que, en palabras de Juan Martínez, fixeron no CEIP Os Tilos «para mudar estruturas e metodoloxías para acadar unha inclusión educativa real que beneficia a todo o alumnado». A mirada inclusiva no cadro directivo da tecnolóxica Balidea «facilitou a contratación de Sara e Cristina, cambiándolles a vida a estas dúas mozas, que están demostrando a súa valía». Pola súa parte, as profesoras da USC Carol Jean Gillanders e María José Caamaño, «levan tempo tecendo redes e pontes para que os hoxe estudantes e futuros profesionais da educación coñezan a realidade das persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual» a través do proxecto CASE.
Nunha cita coa actuación do músico irlandés Simon Lewis, a exalumna do CEIP Os Tilos Irene Rodríguez-Toubes animou a este profesorado a «seguir traballando pola accesibilidade». Daniel Penalta entregoulle a man que simboliza os galardóns á directora, Sofía Fernández Alonso, e á súa titora no centro, Ana María Agulla.
Aposta pola autonomía e a accesibilidade
Cristina Abalo destacou que para ela e para Sara Romero traballar en Balidea «é ilusión, é forza, é autonomía que temos todos os días» e, en nome da empresa, recibiu o premio a directora da área de Persoas, Pilar Gómez Bardanca.
Carmen Romero agradeceu o compromiso coa educación inclusiva de Carol Jean Gillanders e María José Caamaño, así como a implicación do estudantado de Maxisterio que participou na elaboración do conto musicado CASE. Subliñou que «cando colaboramos, todos aprendemos», e engadiu que «convertémonos en expertas contacontos e fixemos gozar aos máis pequenos do Quiroga Palacios cando o representamos». Amanda Castillo e María Mirás foron as encargadas de entregarlle a distinción ás dúas profesoras da USC.
