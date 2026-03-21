Cuatro albaneses se enfrentan a 11 años de prisión por una oleada de robos en viviendas del área de Santiago

Cuatro acusados se enfrentan a penas que suman hasta 11 años de prisión por una serie de robos en viviendas habitadas cometidos en febrero de 2022 en distintos municipios del área de Santiago. El juicio se celebrará el próximo miércoles y jueves en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los procesados —todos ellos de nacionalidad albanesa— actuaban de forma coordinada, repartiéndose tareas de vigilancia, preparación y ejecución para acceder a las viviendas y sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor.

Los hechos se remontan a los días 3, 4 y 5 de febrero de 2022. En el primero de los robos, los acusados habrían accedido a una vivienda en Teo tras forzar una ventana, llevándose 200 euros y un frasco de colonia. Al día siguiente, en Oleiros, presuntamente fracturaron una caja fuerte tras entrar por una ventana del baño, apoderándose de 2.000 euros y numerosas joyas valoradas, junto con los daños causados, en más de 3.500 euros. El tercer asalto tuvo lugar el 5 de febrero, cuando los acusados habrían entrado en otra vivienda tras forzar una ventana de la planta baja. En este caso, sustrajeron armas de caza, munición, joyas y 6.000 euros en efectivo, además de provocar daños valorados en más de 4.600 euros.

Para cometer los robos y facilitar la huida, el grupo utilizaba dos vehículos, uno de ellos con matrícula falsificada, lo que ha motivado también la acusación por un delito de falsedad documental. Parte de los efectos sustraídos y dinero en efectivo fueron recuperados en el momento de la detención.

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La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de falsedad en documento oficial. Por ello, solicita para cada uno de los acusados seis años de prisión por el robo, dos años por pertenencia a grupo criminal y tres años por falsedad documental, además de multa económica. Asimismo, reclama que los acusados indemnicen de forma conjunta a los perjudicados y a la compañía aseguradora por un total que supera los 16.000 euros.