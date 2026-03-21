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La jueza deja en libertad a los cuatro detenidos en la redada antidroga en pisos del Ensanche de Santiago

El juzgado les investiga por tráfico de drogas, usurpación de inmuebles y tenencia ilícita de armas, y ordena el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas

Operación policial contra el tráfico de drogas este viernes en la calle Alfredo Brañas, en Santiago

Operación policial contra el tráfico de drogas este viernes en la calle Alfredo Brañas, en Santiago / Salseo USC

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

Los cuatro detenidos en la redada contra el tráfico de estupefacientes desarrollada este viernes en el Ensanche de Santiago han quedado en libertad, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La decisión ha sido adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que se encarga de la investigación.

El juzgado, que mantiene abierta la causa, les atribuye presuntos delitos de tráfico de drogas, usurpación de bien inmueble y tenencia ilícita de armas. Además, ha decretado como medida la obligación de desalojar de forma inmediata las viviendas que ocupaban.

La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional, incluyó registros simultáneos en varios pisos de la zona, algunos de ellos señalados como puntos de venta de droga. Durante el dispositivo se incautaron sustancias estupefacientes y armas, en una actuación que generó una notable expectación vecinal, especialmente en un inmueble de la calle Alfredo Brañas.

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El caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la presencia de “narcopisos” en la ciudad y el aumento del consumo de drogas como la cocaína. La causa continúa bajo investigación y permanece bajo secreto de actuaciones.

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