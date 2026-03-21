A juicio por introducir en España a través del aeropuerto de Santiago material médico sustraído en Europa y EE.UU.

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el próximo viernes, en su sección sexta con sede en Santiago, la audiencia preliminar contra dos acusados de blanqueo de capitales vinculados a una trama internacional de tráfico de material médico robado. Según el escrito de la Fiscalía, los procesados habrían participado entre 2015 y 2019 en la introducción en España de endoscopios sustraídos en distintos países europeos y en Estados Unidos, cuyo valor total en el mercado podría alcanzar los 8,25 millones de euros.

La investigación sitúa tres operaciones concretas en 2019, todas ellas detectadas en el aeropuerto de Lavacolla. Los envíos, realizados a través de una empresa de mensajería internacional, procedían principalmente de Colombia y México e incluían equipos médicos previamente robados en hospitales de Francia, Italia y Estados Unidos. Una vez en España, el material era revisado, puesto a punto y desinfectado antes de ser comercializado. La Fiscalía sostiene que los acusados actuaban directamente o a través de terceros, incluyendo personas de su entorno, y que eran plenamente conscientes del origen ilícito de al menos parte de los equipos.

Noticias relacionadas

El destino final de los endoscopios eran empresas del sector médico, que posteriormente los revendían a otros clientes, generando beneficios económicos que, según el Ministerio Público, supusieron un incremento patrimonial notable y difícil de justificar desde 2016. Por estos hechos, la Fiscalía califica la conducta como un delito de blanqueo de capitales y solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años y seis meses de prisión, además de una multa proporcional al beneficio obtenido.