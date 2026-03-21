Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

Vertedero de Grixoa

Mila Castro pide unidad para exigir la retirada de residuos de Miramontes

La edil reclama consenso político y actuación urgente tras la sentencia por delito ambiental

Vertedero de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa, en una foto de archivo

Vertedero de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa, en una foto de archivo / ECG

El Correo Gallego

Santiago

La concejala no adscrita Mila Castro reclamaba este sábado unidad a toda la Corporación municipal para que la petición de retirada de los residuos de la cantera de Miramontes sea asumida como una declaración institucional. La edil valoraba la reciente sentencia de la Audiencia Provincial que confirma la existencia de un delito contra el medio ambiente por el incumplimiento de las condiciones autorizadas por parte de la empresa implicada.

Castro destacó el papel de la ciudadanía y de los equipos municipales en este proceso: «Como concelleira de Medio Ambiente no pasado mandato, son moi consciente do enorme esforzo que realizaron estes veciños e veciñas», afirmó.

Actuar con urgencia

La concejala subrayó la necesidad de actuar con urgencia tras el fallo judicial: «Este fallo debe servir para actuar con urxencia. Exiximos á Xunta de Galicia que proceda á retirada inmediata dos residuos e á recuperación ambiental da canteira». Asimismo, criticó la falta de consenso previo en la presentación de la moción por parte del gobierno local, señalando «certo tacticismo político», aunque reiteró su disposición a apoyarla: «Non se trata de política partidista: trátase de responsabilizarse do noso territorio».

Noticias relacionadas y más

Finalmente, hizo un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas: «A defensa do medio ambiente e do interese xeral da cidade non pode depender de cores políticas».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
  2. La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
  3. Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
  4. El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
  5. La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”
  6. Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
  7. Confirmado: en Santiago puedes denunciar a tu vecino si realiza obras sin cumplir la normativa
  8. Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: 'Quedei sen os cartos e con cara de idiota

La Xunta confía en que las obras del IES Xelmírez II finalicen este curso

Mila Castro pide unidad para exigir la retirada de residuos de Miramontes

Mila Castro pide unidad para exigir la retirada de residuos de Miramontes

La jueza deja en libertad a los cuatro detenidos en la redada antidroga en pisos del Ensanche de Santiago

La jueza deja en libertad a los cuatro detenidos en la redada antidroga en pisos del Ensanche de Santiago

De la Festa da Uña a la liga de drones: planes para este sábado 21 de marzo en Santiago

De la Festa da Uña a la liga de drones: planes para este sábado 21 de marzo en Santiago

La carrera por hacerse cargo del transporte urbano de Santiago se decide entre cinco empresas

La carrera por hacerse cargo del transporte urbano de Santiago se decide entre cinco empresas

Cuatro albaneses se enfrentan a 11 años de prisión por una oleada de robos en viviendas del área de Santiago

Cuatro albaneses se enfrentan a 11 años de prisión por una oleada de robos en viviendas del área de Santiago

A nova xestión do ciclo da auga non vai volver a debaterse no pleno compostelán

A nova xestión do ciclo da auga non vai volver a debaterse no pleno compostelán

A juicio por introducir en España a través del aeropuerto de Santiago material médico sustraído en Europa y EE.UU.

A juicio por introducir en España a través del aeropuerto de Santiago material médico sustraído en Europa y EE.UU.
Tracking Pixel Contents