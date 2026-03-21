Vertedero de Grixoa
Mila Castro pide unidad para exigir la retirada de residuos de Miramontes
La edil reclama consenso político y actuación urgente tras la sentencia por delito ambiental
La concejala no adscrita Mila Castro reclamaba este sábado unidad a toda la Corporación municipal para que la petición de retirada de los residuos de la cantera de Miramontes sea asumida como una declaración institucional. La edil valoraba la reciente sentencia de la Audiencia Provincial que confirma la existencia de un delito contra el medio ambiente por el incumplimiento de las condiciones autorizadas por parte de la empresa implicada.
Castro destacó el papel de la ciudadanía y de los equipos municipales en este proceso: «Como concelleira de Medio Ambiente no pasado mandato, son moi consciente do enorme esforzo que realizaron estes veciños e veciñas», afirmó.
Actuar con urgencia
La concejala subrayó la necesidad de actuar con urgencia tras el fallo judicial: «Este fallo debe servir para actuar con urxencia. Exiximos á Xunta de Galicia que proceda á retirada inmediata dos residuos e á recuperación ambiental da canteira». Asimismo, criticó la falta de consenso previo en la presentación de la moción por parte del gobierno local, señalando «certo tacticismo político», aunque reiteró su disposición a apoyarla: «Non se trata de política partidista: trátase de responsabilizarse do noso territorio».
Finalmente, hizo un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas: «A defensa do medio ambiente e do interese xeral da cidade non pode depender de cores políticas».
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