A nova xestión do ciclo da auga non vai volver a debaterse no pleno compostelán
«O goberno local segue a traballar para sacar adiante o novo modelo», asegura Sanmartín
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reafirmouse este venres na intención do goberno local de continuar cos traballos para sacar adiante un novo contrato para a xestión do ciclo da auga no concello.
Logo de que a comisión especial decidise que se debatese a concesión, e non por xestión mixta público-privada, e de que o pleno votase contra esa fórmula, a alcaldesa afirma que «queda de manifesto o que pretende cada quen».
Facía así referencia Sanmartín ao posicionamento de PSOE e PP na comisión en favor da concesión e o cambio de voto dos populares no debate plenario, posicionándose en contra. Para a alcaldesa o goberno local «cumprimos o compromiso de abrir o debate, e de crear a comisión, facer novos estudos e levalos ao pleno».
Pero unha vez que a maioría da corporación se posicionou en contra (BNG, CA e PP) non ve a necesidade xurídica de atender a demanda das concelleiras non adscritas, que pediron que volvese ir ao pleno.
«Non ten sentido ir de novo ao pleno», defendeu Sanmartín porque «o debate xa se produciu», polo que para o goberno é fundamental «seguir traballando» para actualizar un servizo obsoleto «dende hai moitos anos».
«O goberno ten unha responsabilidade con Santiago e coas súas infraestruturas», polo que seguirá cos trámites, e só irán a pleno «cuestións concretas que precisen debaterse».
