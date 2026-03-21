Piden cinco años de cárcel para un acusado de romper un vaso en la cara a un joven en una discoteca de Santiago

La Fiscalía solicita cinco años de prisión para un hombre acusado de agredir a otro joven con un vaso en el interior de la discoteca Blaster de Santiago, provocándole graves lesiones en el rostro y secuelas permanentes. La audiencia preliminar del caso se celebrará el próximo viernes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 28 de agosto de 2024 en la discoteca Blaster, situada en la calle República Argentina. Sobre las 04.30 horas, el acusado se dirigió a una mujer con insultos de carácter vejatorio. Ante esta situación, el acompañante de la joven recriminó su actitud, momento en el que el acusado reaccionó de forma violenta.

Siempre según la Fiscalía, el hombre golpeó a la víctima en la cara con un vaso que llevaba en la mano, que se rompió tras el impacto, y continuó agrediéndolo hasta que el personal de seguridad logró intervenir y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples heridas incisas en el rostro que requirieron atención médica e incluso una intervención quirúrgica menor. El proceso de curación se prolongó durante 15 días, con afectación moderada durante diez de ellos. Además, presenta secuelas estéticas valoradas en 18 puntos, incluyendo varias cicatrices visibles en distintas zonas de la cara.

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La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de lesiones agravadas y solicita, además de la pena de prisión, una indemnización de 39.202,14 euros para la víctima por los daños sufridos. El acusado cuenta con antecedentes penales computables por reincidencia, ya que había sido condenado previamente por delitos de maltrato en el ámbito familiar, lo que agrava su situación penal.