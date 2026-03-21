De la Festa da Uña a la liga de drones: planes para este sábado 21 de marzo en Santiago

Desde el ambiente festivo de la Festa da Uña de San Lázaro hasta la liga de drones, pasando por la magia, la música en directo y grandes citas culturales como el pregón de Semana Santa o la ópera.

Desde EL CORREO GALLEGO te recomendamos planes para todos los gustos para hacer este sábado en Santiago.

Festa da Uña de San Lázaro

Si bien el plato fuerte de una de las de fiestas tradicionales más emblemáticas de Santiago -la Festa da Uña de San Lázaro-, no llegará hasta el lunes con la Tradicional Subasta de Uñas, la verbena a cargo de la París de Noia y fin de fiesta con el DJ compostelano Kike Varela, este sábado Compostela también celebra una jornada festiva.

O presidente da Orde da Uña, Fernando Neira, e o tesoureiro, Manuel Vilariño / Cedida

El día empieza madrugando con la Alborada con Gaiteiros Os Enxebres de San Lázaro desde las 9.00 horas de la mañana, seguido de un pasacalles con la Charanga Fanfarria Furruxa.

Ya por la tarde habrá sesión vermú y fin de fiesta amenizada por la disco móvil Apocalipsis y la orquesta La Fórmula.

Liga de drones en Área Central

Otro de los planes de la jornada es la liga Galicia Whoop League, una jornada dedicada al mundo de los drones FPV, la competición y la tecnología. Los drones aterrizarán en el Outlet Área Central de 10.00 a 20.00 horas.

Los visitantes podrán seguir el recorrido de los drones que compiten a través de unas pantallas. Un plan que promete velocidad, adrenalina, carreras y disfrute con la habilidad de los participantes, que competirán en un circuito indoor lleno de obstáculos.

Según informan desde Área Central en un comunicado, habrá una zona de drone soccer, "en la que se podrán hacer volar drones e introducir por unos aros". También habrá simuladores FPV para probar volar drones y exposiciones y charlas sobre estos aparatos.

Pregón de inicio de la Semana Santa

La Iglesia de San Domingos de Bonaval acogerá en la tarde de este sábado, a las 17:30 horas, el pregón de inicio de la Semana Santa, que correrá a cargo del canónigo de la Catedral y juez eclesiástico Víctor Suárez Gondar.

Párroco a su vez y cofrade de honor de la Cofradía de la Humildad, Suárez Gondar ha sido designado por la Junta de Cofradías de Santiago para pronunciar el pregón en un acto que contará con la presencia de diversas autoridades.

Ilusionismo de la mano de Pando el Mago en el Teatro Compostela

Los aficionados a dejarse llevar por el espectáculo de la magia tienen esta tarde una cita imprescindible en el Teatro Compostela (antiguo Teatro La Salle) con Pando el Mago.

Considerado como el mago de moda en numerosos círculos, este artista ha conseguido viralizar su magia a través de las redes sociales y con su presencia en diferentes espacios de televisión. Con un estilo fresco, moderno e impactante, ha obtenido ya el respaldo del público en numerosos eventos y teatros.

Este sábado llega a Compostela para presentar, a partir de las 19.00 horas, su espectáculo Increíble, un show de magia para toda la familia, y en el que invita a viajar en el tiempo dentro de un espectáculo que los asistentes vivirán como una montaña rusa de sensaciones.

Precio de entradas a partir de 22 euros en Ataquilla.com. Pensado para un público familiar, se recomienda especialmente a partir de los dos años de edad, y en él habrá cabida para trucos impactantes.

Concierto de Sés en el Auditorio de Galicia

Sés presenta este sábado en Santiago su nuevo trabajo, Nadando na incerteza, con un concierto en el Auditorio de Galicia a partir de las 20:00 horas.

Con un precio de 12 euros y descuentos del 50% para de terminados colectivos, las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en compostelacultura.gal y en la Zona C, en este caso en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Compuesto por trece temas originales, el nuevo disco da un protagonismo absoluto a la canción, sin sobreproducciones ni artificios. En el álbum prima también la tendencia a la sencillez instrumental y las voces con peso.

‘La Traviata’ con la soprano Aseel Massoud

Protagonizada por la soprano Aseel Massoud, artista reconocida internacionalmente y galardonada en Estados Unidos, Francia, Italia, Austria, Portugal y España, esta tarde se representa la ópera La Traviata en el Palacio de Congresos de Santiago.

La cita será a partir de las 20.00 horas, con entradas que rondan entre los 40,50 y los 68,50 euros. Junto a la conocida soprano participa también el tenor Facundo Muñoz, considerado una de las voces jóvenes más carismáticas en el mundo lírico.

La puesta en escena, de Jaume Villanueva, cuenta con la dirección musical de Josep Miquel Mindàn y la Orquesta de Cámara Terrassa 48, junto con el coro y ballet de la Òpera Popular de Barcelona.