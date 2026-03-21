«La Semana Santa no es solo mirar»: el mensaje del pregón de Víctor Suárez en Santiago

La Semana Santa de Santiago ya está en marcha. O, como se encargó de recordar este sábado el pregonero, «ya late en los muros de la ciudad». La iglesia de San Domingos de Bonaval, abarrotada de cofrades y santiagueses hasta los bancos del fondo, acogió un pregón que combinó emoción, poesía y reivindicación del papel de las cofradías en la vida compostelana. Antes, la ciudad ya había empezado a respirar ambiente cofrade. Desde el Obradoiro, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Victoria de León, invitada para la ocasión, puso sonido a la tarde con un pasacalles a ritmo de paso por el casco histórico que atrajo miradas y acompañó el tránsito hacia Bonaval, donde más tarde volvería a hacerse oír.

Jesús Prieto

Víctor Suárez Gondar, canónigo de la Catedral, optó por un pregón en verso, con el que fue hilando referencias a las once cofradías de la ciudad y a su razón de ser. Más que recrearse en la historia, puso el foco en su sentido: «No buscan honores, buscaron la humanidad», resumió en uno de los momentos más aplaudidos.

Su intervención avanzó entre imágenes reconocibles para cualquier compostelano y una idea de fondo clara: la tradición no se conserva sola. «No se anuncia sólo una fecha», vino a decir, sino que se abre un tiempo que exige implicación. Porque, insistió, la Semana Santa «no es sólo mirar», sino salir, acompañar y formar parte.

El pregonero dejó varias apelaciones directas al público, invitando a vivir la celebración desde dentro. «Abrid el corazón y dejad que el alma despierte», lanzó, en una intervención que buscó más la emoción que el discurso solemne. La idea se repitió a lo largo del acto: la Semana Santa como algo que se siente y se camina, no como un simple calendario de actos litúrgicos y procesionales.

Al acto asistieron numerosas autoridades civiles y eclesiásticas, entre ellas el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el arzobispo emérito, monseñor Julián Barrio; el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; así como la presidenta de la Junta de Cofradías, Elena Bernárdez, y cofrades mayores de todas las hermandades. Pedro Blanco aprovechó su intervención para reivindicar la imagen de Compostela como una ciudad «aberta, amable e acolledora», con vocación de seguir creciendo.

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Con el pregón, Santiago activa definitivamente el modo Semana Santa. En pocos días, las primeras procesiones comenzarán a recorrer las rúas de la ciudad histórica, en una tradición que cada año mezcla fe, patrimonio y participación. Bonaval fue esta vez el punto de partida de un tiempo que, como recordó el pregonero, no se limita a mirarse: se vive.