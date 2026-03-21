La Xunta confía en que las obras del IES Xelmírez II finalicen este curso

La Xunta sitúa la rehabilitación integral del IES Xelmírez II de Santiago como una de las actuaciones prioritarias dentro de su plan de modernización de infraestructuras educativas. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó el centro para comprobar el avance de unos trabajos que cuentan con una inversión cercana a los dos millones de euros y que se prevé finalicen antes del inicio del próximo curso escolar.

La intervención tiene como objetivo mejorar tanto la funcionalidad del edificio como el confort térmico de sus instalaciones, lo que repercutirá directamente en la calidad del día a día de la comunidad educativa. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la renovación completa de la cubierta, la sustitución de ventanas y puertas por sistemas más eficientes y la instalación de iluminación LED de bajo consumo. Además, el proyecto incluye la sustitución de las antiguas calderas de gasoil por equipos de biomasa, lo que permitirá reducir de forma significativa el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética del centro, con una previsión de ahorro de consumo cercana al 80 %.

La actuación también contempla la instalación de un sistema SATE con aislamiento exterior y acabado decorativo en los 2.903 m² de fachada, la renovación de la fontanería en los aseos de la segunda planta, la colocación de falsos techos en baños, vestuarios y salón de actos, la mejora de la red de saneamiento y el pintado de las paredes interiores afectadas por las nuevas carpinterías. Por último, también está contemplada la reparación de la estructura metálica de la cubierta de los vestuarios, eliminando los óxidos y aplicando tratamiento.

12 millones de inversión

En estos momentos, la Xunta está realizando una inversión de 12 millones de euros en distintas actuaciones en los centros educativos de Santiago en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica. Además de la rehabilitación integral del IES Xelmírez II, cabe destacar la ampliación del IES Eduardo Pondal (3 millones de euros), la reforma del Museo Pedagógico de Galicia (500.000 euros) y el cambio de cubierta del IES A Pontepedriña (306.000 euros).