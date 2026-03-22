Ana Isabel Rodríguez, investigadora del Cimus: «Acercamos la ciencia real a los alumnos y les damos claves para detectar bulos»

La jornada Unistem Day para alumnos de Secundaria y Bachillerato ha cumplido su mayoría de edad. ¿Qué balance realiza?

Muy positivo. Los centros que participan una vez quieren repetir, y en ello los profesores hacen un esfuerzo muy importante para organizar la actividad. Ese interés y esas ganas son uno de los principales alicientes para seguir esforzándonos. En los estudiantes se perciben unas ganas de aprender extraordinarias y muestran una curiosidad enorme. El contacto directo con ellos es de lo más gratificante.

¿Cuántos alumnos gallegos han participado en esta iniciativa?

Más de tres mil. Queremos agradecer a las facultades de Medicina, Psicología y Biología de la USC, que tan generosamente han ofrecido sus instalaciones, así como a los patrocinadores que hacen posible esta jornada -Cimus, Celta Ingenieros, Fisher Scientific, Merch, Cienytech Soluciones S.L, Miltenyi, Domino’s Pizza, Gadis, Albarín Catering, Principia, Papelería Xaquín Elsevier, Panamericana, La Esfera de los Libros y Casio División Educativa-. Aun así, en muchas ocasiones nos vemos limitados por espacio y logística, y no podemos acoger a todos los centros interesados.

Charlas interactivas

¿En qué ha cambiado la forma de abordar este encuentro?

Los jóvenes están cada vez más interconectados. Están muy familiarizados con herramientas digitales que hemos incorporado en nuestras charlas para hacerlas más interactivas y conectar mejor con ellos. Además, los institutos tienen programas de ciencias muy potentes, lo que facilita nuestro objetivo de informar a la sociedad, a través de ellos, de la investigación de vanguardia que se lleva a cabo en Galicia y desde el Cimus, centro de excelencia María de Maeztu. Y buscamos despertar su vocación, descubrirles que la investigación puede estar a su alcance y que podrían desarrollar su carrera científica.

Reclamo publicitario engañoso

Dedican siempre un apartado a mitos y bulos. ¿Por qué?

El uso de células madre es una herramienta muy poderosa para desarrollar nuevas terapias. Desde el ámbito sanitario se está realizando una apuesta firme, pero se necesitan más estudios para trasladarlas de forma eficaz y segura a la práctica clínica, muchas veces a enfermedades para las que aún no hay cura. Es por ello por lo que los enfermos y sus familias son especialmente vulnerables a ofertas de nuevos tratamientos no suficientemente contrastados, alimentando falsas esperanzas. Pero también se usan como reclamo publicitario para la venta de cosméticos, terapias veterinarias y otras sin suficiente evidencia científica. Creemos que el consumidor debe saber en cada momento lo que está comprando y cuánto está pagando por un producto sin eficacia demostrada. Transmitir información veraz es prioritario.

¿Cala su discurso frente a la desinformación que se publica en las redes?

Creemos que sí. Unistem Day busca acercar la ciencia real a los estudiantes y ofrecerles información rigurosa en un formato atractivo y accesible. Esta iniciativa les permite escuchar directamente a investigadores, conocer cómo se hace ciencia y plantear sus preguntas. Procuramos hablar en su idioma, con un lenguaje simple y claro, e incluyendo actividades dinámicas y participativas. Compartimos experiencias y ejemplos de mensajes virales falsos o con poco fundamento científico, dándoles claves para detectar los bulos. Y durante el año seguimos difundiendo información a través de las redes.

Trescientos participantes anuales

¿Saben cuántos antiguos participantes hoy son investigadores?

Coordinamos Unistem Day en Santiago desde 2013, solo se interrumpió en 2021 y 2022 por la pandemia, y aunque no podemos saber con certeza cuántos, sí podemos afirmar que tres mil han podido acercarse de primera mano a la ciencia y a la investigación biomédica.

¿Cuál es el papel de su grupo en la organización del evento?

Desde el grupo de Neurobiología Celular y Molecular de la Enfermedad de Parkinson, adscrito al Cimus, coordinamos la organización en Santiago, lo que incluye el diseño del programa, la invitación a los centros, la preparación de charlas y actividades divulgativas, y la coordinación internacional. Buscamos ofrecer a los estudiantes una experiencia cercana a la investigación que realizamos, con especial atención a los trabajos en células madre y biomedicina.

"Divulgar ciencia es clave para promover la cultura científica, el sentido crítico y que la sociedad conozca la ciencia puntera que se desarrolla en el Cimus" Ana Isabel Rodríguez — Investigadora del Cimus y una de las coordinadoras de la jornada Unistem Day para estudiantes de bachillerato

¿Qué líneas de investigación les presentaron?

Llevamos varias décadas investigando sobre la enfermedad de Parkinson y simultaneamos varias líneas para conocer las causas de esta patología, adelantar su diagnóstico y desarrollar nuevos tratamientos. Y aunque presentamos todas aquellas en las que estamos trabajando en la jornada, pusimos el foco en la investigación sobre células madre. Entre ellas, la centrada en saber cómo funcionan las de nuestro cerebro. Si entendemos cómo se comportan, podríamos intentar activarlas durante la enfermedad y compensar parte de los síntomas. También estamos trabajando con células madre reprogramadas a partir de pacientes, una herramienta muy potente que nos sirve como modelo de la enfermedad. Además, estas células se pueden reconvertir en neuronas, con las que podríamos reemplazar las que degeneran en la dolencia.

¿Qué nivel de importancia le concede a la labor divulgativa?

Es esencial. Acercar la ciencia a la calle es clave para promover la cultura científica, el sentido crítico y que la sociedad conozca la ciencia puntera que se desarrolla en el Cimus. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas y tenemos el deber de devolverle a la sociedad la confianza que deposita en nosotros. En este Unistem Day, aprovechando que era la 18ª, contamos a los alumnos momentos que vivimos cuando teníamos su edad y que fueron decisivos en nuestro amor por la ciencia. El lema de este año, Libre para elegir, es una invitación a que elijan su camino sin prejuicios, sin olvidar que la libertad de pensamiento y la curiosidad son imprescindibles para el avance científico.