Busto aplaza la solicitud de segregarse de Santiago y pide la dimisión de Xan Duro

La parroquia santiaguesa de Busto no solicitará su segregación de la capital gallega y su anexión al municipio de Trazo... por ahora. La Asociación de Veciños Campo das Escolas celebró este domingo una asamblea extraordinaria en la que se incluía esta simbólica petición –de escaso recorrido legal– como punto troncal del orden del día. Finalmente, los alrededor de 40 habitantes de Busto que acudieron al encuentro decidieron aplazar la votación al respecto, concediendo de esta manera «un voto de confianza á alcaldesa en relación a todo que veu facendo esta semana, condicionado, iso si, ao cumprimento dunha serie de de peticións básicas formuladas xa desde hai moito tempo por esta asociación», según explica en conversación con este diario José Antonio Montaos, presidente del colectivo vecinal.

Montaos se refiere al compromiso adquirido por Goretti Sanmartín de que las líneas alimentadoras del rural contempladas en el nuevo contrato de transporte urbano llegarán hasta Busto, pese a que no figure explícitamente en los pliegos. Además, la alcaldesa también afirmó que está previsto realizar inversiones en mejoras en esta y otras zonas rurales, como asfaltado de la red viaria o abastecimiento y saneamiento de agua. «Non hai ningunha dúbida de que este goberno está cumprindo co pacto polo rural», manifestó.

Antes de la comparecencia de Sanmartín del viernes, Raxoi trasladó a los vecinos que existían dificultades técnicas para conectar la parroquia a la red de transporte, pero dejaban abierta la posibilidad de modificar esta situación una vez adjudicado el contrato. En cualquier caso, insisten en que el compromiso debe ser asumido por todas las fuerzas políticas, por lo que también reclaman que el asunto sea tratato en el pleno muicipal con el objetivo de que los grupos se pronuncien.

Peticiones de dimisión y cese

El «voto de confianza» otorgado a la regidora compostelana no se hizo extensible ayer a los responsables directos del transporte en el gobierno local. La asamblea aprobó por unanimidad reclamar la dimisión del concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, así como exigir el cese del gerente de Tussa, José Ramón Mosquera. Ambos mantuvieron reuniones con la asociación vecinal y realizaron visitas a la parroquia en las que Montaos asegura que «viron que os camiños están asfaltados e relativamente en bo estado». Además, «explicámoslles que todos os días pola mañá e pola tarde vén o bus escolar».

Sin embargo, indica que todo ello no fue suficiente para que en los pliegos del contrato se incluyera la llegada del autobús a Busto. En un encuentro celebrado el pasado 12 de marzo, no cambiaron esta postura, alegando que «os camiños non eran correctos e as manobras que había que facer tampouco eran as correctas, tildándoas incluso de ilegais», explicó Montaos a este diario. Fuentes del departamento de Duro apuntaron que se habían detectado problemas de maniobra, pero que en cualquier caso la llegada a Busto será «unha das primeiras cuestións que se falarán» con la empresa que resulte adjudicataria cuando finalice el procedimiento de contratación.

Contrato de servicios

La alcaldesa profundizó la semana pasada en que existe esta posibilidad porque la fórmula del nuevo contrato no es una concesión y, por lo tanto, «non ten liñas preestablecidas. É un contrato de servizos, no que o Concello contrata quilómetros de prestación e os adecúa ás necesidades, podendo decidir mudalo tendo en conta esas necesidades».

Los vecinos permanecen a la expectativa de que estos compromisos se pongan en práctica después de que la exclusión de la red de transporte urbano haya supuesto para ellos «a gota que colmou o vaso» dentro de una sensación general de «abandono», según Montaos. Tanto que aún no descartan reclamar la segregación de Santiago.