El control del tráfico en Santiago sigue atascado: Raxoi revisa al alza el coste del contrato

La movilidad en Santiago espera desde hace un año y medio por un elemento clave para su ordenación: el nuevo contrato de mantenimiento y conservación de los sistemas de control, regulación y gestión del tráfico y del túnel de O Hórreo. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) paralizó en agosto de 2024 la licitación que estaba en marcha, lo que llevó a Raxoi a reiniciar el procedimiento. Debido a ello, se decretó una prórroga con la actual concesionaria, vencida el pasado mes de diciembre. Desde entonces, el vínculo se mantiene a través de una orden de continuidad, mientras los servicios municipales ajustan los pliegos para que salga de nuevo a concurso.

Según señalan fuentes municipales consultadas por este diario, tras la cancelación del concurso público, el Concello tuvo que rehacer los estudios económicos porque se han producido "variacións substanciais" en los precios de mercado de los elementos contemplados en el pliego para la prestación del servicio. Esas oscilaciones obligarán a ajustar el presupuesto al alza, con lo que la cantidad será superior a los 3,5 millones de euros -podría alcanzar casi 6 en caso de prórroga- establecidos como base en 2024.

Las mismas fuentes no ofrecen una cifra concreta del sobrecoste que supondrá el incremento, aunque sostienen que será "pouco". En este sentido, matizan que se trata de "axustar os pregos, e os prezos que se recollen neles teñen que estar axustados a mercado, se non habería reparos nos informes técnicos". Por lo tanto, los servicios municipales procurarán también evitar cualquier resquicio que pueda implicar algún obstáculo cuando sea licitado de nuevo. De momento, tampoco especifican los plazos en los que podría publicarse. La intención del Concello era hacerlo antes del vencimiento de la prórroga, por lo que esperan desatascar el proceso cuanto antes.

El personal asegura que la empresa no cumple

Hasta el momento, tanto las relaciones con la actual concesionaria, la austriaca Kapsch TrafficCom Transportation, como el proceso para lanzar una nueva licitación han pasado por serias dificultades. Kapsch ha estado en el foco de la polémica prácticamente desde que tomó las riendas de la gestión del tráfico, en el año 2020, llegando a ser expedientada en varias ocasiones por incumplimientos del contrato. En la actualidad, con una orden de continuidad vigente "ata o comezo da execución do novo contrato", según el acuerdo aprobado por la Xunta de Goberno, fuentes de la plantilla sostienen que esos "incumplimientos" se mantienen.

"Non se entende por que lle deron esta continuidade porque desde febreiro do 2022 ata setembro do 2025 non tiveron xefe de mantemento, ese é un incumprimento bastante importante", afirma un trabajador del servicio en conversación con este diario. Además, remarca que la firma austriaca "segue con personal que en Xunta de Goberno foi rexeitado, tres persoas que non cumpren os requisitos esixidos no prego". Así, añade que estas situaciones "están comunicadas por rexistro en numerosas ocasións, pero non fan caso".

La plantilla había denunciado con anterioridad en las páginas de este diario situaciones que afectaban también a los sistemas de control del tráfico, apuntando que el radar del túnel de O Hórreo permaneció meses en el servicio técnico sin ser recolocado, o que algunos semáforos se apagan "e poden botar así un mes, como pasou en San Lázaro".

Licitación paralizada

El lanzamiento de una nueva licitación en julio de 2024 hacía pensar que el vínculo con Kapsch podría terminar, pero un mes después el procedimiento fue paralizado por el Tacgal como medida cautelar al estimar tres recursos contra los pliegos, dos del personal y otro de la propia empresa. El tribunal consideró que había cuestiones que debían ser enmendadas y, aunque Raxoi presentó alegaciones, no sirvieron para evitar la paralización de la licitación.

El Concello optó por dar marcha atrás, incluir las consideraciones del Tacgal y abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas, pero a finales de octubre de 2024 decidió desistir del procedimiento de adjudicación al advertir que no se habían corregido todos los documentos que figuran en la plataforma de contratación en el sentido indicado por el tribunal. En esa misma reunión, se decidió iniciar, por la tramitación de urgencia, una nueva licitación, pero año y medio después el acuerdo aún no se ha ejecutado.