Crónica social compostelana | Visita a Perú de la mano de Viajes Tambre
Jubilación de María Cristina Martínez Villaverde
Décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching
Un grupo de viajeros visitaron, recientemente, Perú de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre. Una aventura de 11 intensos días en los que visitaron los principales puntos de interés del país latinoamericano.
La ruta incluyó multitud de lugares interesantes, como Lima, Cusco, varias poblaciones del Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu y el Lago Titicaca, entre otros.
Además, el grupo que realizó la escapada con Viajes Tambre también pudo disfrutar de experiencias diferentes, como unas clases de cocina peruana o un agradable paseo en barco por las islas flotantes de los Uros y Taquile.
Jubilación de María Cristina Martínez Villaverde
Tras 42 años de dedicación a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la auxiliar técnico de servicios María Cristina Martínez Villaverde ha celebrado, coincidiendo con su aniversario, su jubilación.
Lo ha hecho hace unos días con un acto que, marcado por la emoción de un día tan especial tras toda una vida ligada a la institución compostelana, ha tenido lugar en la Facultade de Bioloxía.
Allí, estuvo arropada tanto por el anterior como por el actual equipo decanal, encabezado por el decano Jesús López Romalde. También por más de 50 compañeros de distintas áreas que, durante la celebración, no dudaron en reconocer el trabajo que Martínez Villaverde, a la que entregaron varios regalos, ha realizado a lo largo de cuatro décadas.
Décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching
El Auditorio Abanca de Santiago acogió, hace unos días, la décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching.
Un evento que no solo ha reunido a algunas de las figuras más relevantes en cuanto a desarrollo personal, liderazgo e investigación se refiere, sino que, en él, se ha reconocido la labor de Anna Forés, una de las pioneras en la aplicación de la neurociencia al bienestar y al desarrollo de las personas, y Andrea Lages, que, a lo largo de su ejemplar trayectoria como coach y formadora, ha contribuido de forma decisiva a visibilizar el liderazgo de la mujer en el coaching.
La recaudación del evento ha sido destinada de manera íntegra al proyecto de escolarización y protección de la infancia de Nepal que lleva a cabo la Fundación Vicente Ferrer.
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