Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

Crónica social compostelana | Visita a Perú de la mano de Viajes Tambre

Jubilación de María Cristina Martínez Villaverde

Décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching

Foto de grupo, en Machu Picchu, de los viajeros que visitaron recientemente Perú de la mano de Viajes Tambre.

Foto de grupo, en Machu Picchu, de los viajeros que visitaron recientemente Perú de la mano de Viajes Tambre. / Cedida

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Un grupo de viajeros visitaron, recientemente, Perú de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre. Una aventura de 11 intensos días en los que visitaron los principales puntos de interés del país latinoamericano.

La ruta incluyó multitud de lugares interesantes, como Lima, Cusco, varias poblaciones del Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu y el Lago Titicaca, entre otros.

Además, el grupo que realizó la escapada con Viajes Tambre también pudo disfrutar de experiencias diferentes, como unas clases de cocina peruana o un agradable paseo en barco por las islas flotantes de los Uros y Taquile.

Jubilación de María Cristina Martínez Villaverde

Celebración llevada a cabo en la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con motivo de la jubilación de María Cristina Martínez Villaverde.

Celebración llevada a cabo en la Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con motivo de la jubilación de María Cristina Martínez Villaverde. / Cedida

Tras 42 años de dedicación a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la auxiliar técnico de servicios María Cristina Martínez Villaverde ha celebrado, coincidiendo con su aniversario, su jubilación.

Lo ha hecho hace unos días con un acto que, marcado por la emoción de un día tan especial tras toda una vida ligada a la institución compostelana, ha tenido lugar en la Facultade de Bioloxía.

María Cristina Martínez Villaverde, el día de la celebración de su jubilación.

María Cristina Martínez Villaverde, el día de la celebración de su jubilación. / Cedida

Allí, estuvo arropada tanto por el anterior como por el actual equipo decanal, encabezado por el decano Jesús López Romalde. También por más de 50 compañeros de distintas áreas que, durante la celebración, no dudaron en reconocer el trabajo que Martínez Villaverde, a la que entregaron varios regalos, ha realizado a lo largo de cuatro décadas.

Décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching

Un momento de la décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching.

Un momento de la décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching. / Cedida

El Auditorio Abanca de Santiago acogió, hace unos días, la décima edición del Festival Solidario Nosolocoaching.

Un evento que no solo ha reunido a algunas de las figuras más relevantes en cuanto a desarrollo personal, liderazgo e investigación se refiere, sino que, en él, se ha reconocido la labor de Anna Forés, una de las pioneras en la aplicación de la neurociencia al bienestar y al desarrollo de las personas, y Andrea Lages, que, a lo largo de su ejemplar trayectoria como coach y formadora, ha contribuido de forma decisiva a visibilizar el liderazgo de la mujer en el coaching.

Noticias relacionadas

La recaudación del evento ha sido destinada de manera íntegra al proyecto de escolarización y protección de la infancia de Nepal que lleva a cabo la Fundación Vicente Ferrer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
  2. La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
  3. Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
  4. El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
  5. La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”
  6. Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
  7. Confirmado: en Santiago puedes denunciar a tu vecino si realiza obras sin cumplir la normativa
  8. Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: 'Quedei sen os cartos e con cara de idiota

Ana Isabel Rodríguez, investigadora del Cimus: «Acercamos la ciencia real a los alumnos y les damos claves para detectar bulos»

Ana Isabel Rodríguez, investigadora del Cimus: «Acercamos la ciencia real a los alumnos y les damos claves para detectar bulos»

La Policía incautó 250 dosis de cocaína, machetes y más de 2.000 euros en el operativo contra narcopisos en Santiago

La Policía incautó 250 dosis de cocaína, machetes y más de 2.000 euros en el operativo contra narcopisos en Santiago

El control del tráfico en Santiago sigue atascado: Raxoi revisa al alza el coste del contrato

El control del tráfico en Santiago sigue atascado: Raxoi revisa al alza el coste del contrato

Crónica social compostelana | Visita a Perú de la mano de Viajes Tambre

Crónica social compostelana | Visita a Perú de la mano de Viajes Tambre

«La Semana Santa no es solo mirar»: el mensaje del pregón de Víctor Suárez en Santiago

«La Semana Santa no es solo mirar»: el mensaje del pregón de Víctor Suárez en Santiago

La Xunta confía en que las obras del IES Xelmírez II finalicen este curso

Mila Castro pide unidad para exigir la retirada de residuos de Miramontes

Mila Castro pide unidad para exigir la retirada de residuos de Miramontes

La jueza deja en libertad a los cuatro detenidos en la redada antidroga en pisos del Ensanche de Santiago

La jueza deja en libertad a los cuatro detenidos en la redada antidroga en pisos del Ensanche de Santiago
Tracking Pixel Contents