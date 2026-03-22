La Policía incautó 250 dosis de cocaína, machetes y más de 2.000 euros en el operativo contra narcopisos en Santiago

El levantamiento del secreto de las actuaciones ha permitido conocer nuevos detalles de la operación contra el tráfico de estupefacientes desarrollada por la Policía Nacional en Santiago, que se saldó con la detención de cuatro personas —tres hombres y una mujer—, todos ellos puestos posteriormente en libertad por orden judicial. Según ha trascendido, los agentes intervinieron un total de 250 dosis de cocaína y un menor número de hachís ya preparadas para su distribución, lo que evidencia la actividad continuada de venta al menudeo que presuntamente se desarrollaba en uno de los inmuebles investigados. Junto a la droga, también fueron incautadas varias armas blancas, entre ellas machetes y puñales de monte, así como una pistola simulada y una carabina de balines.

Además, durante los registros se localizaron más de 2.000 euros en efectivo, en billetes fraccionados, una circunstancia habitual en este tipo de actividades y que, según los investigadores, apunta a que el dinero procedía directamente de la venta de estupefacientes.

El operativo policial incluyó dos registros domiciliarios. El principal tuvo lugar en un piso ocupado de la calle Alfredo Brañas, en pleno Ensanche compostelano, que funcionaba como un activo punto de venta de droga y también como lugar de consumo. Según las pesquisas, al inmueble acudían de forma habitual personas con problemas de drogadicción para adquirir y consumir las sustancias en el propio piso, lo que había generado una creciente preocupación entre los vecinos de la zona. Este registro fue, de hecho, el que generó una mayor expectación vecinal debido al amplio despliegue policial y al trasiego de agentes durante varias horas. La operación se extendió también a una segunda vivienda situada en el barrio de Vista Alegre, donde los agentes practicaron otro registro en el marco de la misma investigación.

Obligación de desalojar la vivienda okupada

Como consecuencia de estas actuaciones fueron detenidas cuatro personas, que están siendo investigadas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, usurpación de bien inmueble y tenencia ilícita de armas. No obstante, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, encargada del caso, decretó su puesta en libertad tras pasar a disposición judicial. La magistrada acordó además como medida cautelar la obligación de desalojar de forma inmediata las viviendas ocupadas que estaban siendo utilizadas para estas actividades ilícitas, en especial el piso de la calle Alfredo Brañas, considerado el principal foco de la operación.

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La intervención se enmarca en un contexto de creciente preocupación en Santiago por la proliferación de los denominados “narcopisos”, especialmente en zonas céntricas, así como por el aumento del consumo de drogas como la cocaína, una tendencia que ha sido objeto de alerta en los últimos días a raíz de diversos informes y datos conocidos. Con el levantamiento del secreto de las actuaciones, salen ahora a la luz detalles clave de una operación que continúa abierta y en la que no se descartan nuevas diligencias en función del avance de la investigación policial.