Tres restaurantes de Santiago con menú por menos de 20 euros donde se come muy bien

Comer bien y barato es posible en Santiago. Un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, con las recomendaciones de la creadora de contenidos Lucía, conocida en redes como @nosinmiszapas, ha puesto el foco en tres restaurantes de la ciudad que ofrecen un completo menú completo por menos de 20 euros.

Mamá Peixe

El primero de los locales recomendados se encuentra en pleno casco histórico de Santiago. Se refiere a Mamá Peixe, taberna mariñeira de ambiente familiar que abrió sus puertas en 2015 en el 45º de la rúa da Algalia de Arriba.

Aunque dispone de dos plantas, la creadora de contenido recomienda reservar con antelación, ya que "suelen estar a tope".

De martes a viernes ofrecen un menú de mediodía por 16 euros que incluye entrante, dos platos y postre, con la bebida aparte. Con todo, destaca que "la relación calidad-precio es muy buena". Se trata, además, del menú degustación más barato de Santiago.

Conculler

El segundo restaurante está "muy cerquita" de la Praza Roxa. Se refiere a Con Culler -ubicado en el número 7 de la rúa Nova de Abaixo-, un local muy "íntimo", con cocina abierta y con un personal "encantador".

Ofrecen dos tipos de menú, uno de ellos por 20 euros, disponible de lunes a viernes, que incluye aperitivo, entrante, plato principal, postre y pan.

De ambiente joven y estética minimalista, Con Culler propone productos frescos y actuales, teniendo como base el recetario gallego y los productos autóctonos de temporada.

El Romero

Por último, recomienda un establecimiento que, según reconoce, “me encanta”. Para localizarlo tenemos que dirigirnos hasta el número 22 de la rúa das Galeras. Se trata de El Romero, un local pequeño, “superacogedor” y con una “terracita preciosa”.

Especializado en cocina gallega y producto local, su menú está disponible de martes a viernes a mediodía por 18,50 euros e incluye primero, segundo, postre, pan y agua.

Hasta aquí las tres recomendaciones de la creadora que, aunque admite que aún le quedan muchos locales por descubrir en Santiago, concluye con una idea clara: “Sé que estos son un acierto seguro”. ¿Ya los conoces?