Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química

Cuatro alumnos del Colegio Manuel Peleteiro y dos del IES Plurilingüe Rosalía de Castro ocuparon los seis primeros puestos de la XLIII Olimpiada Gallega de Química 2025, en la demarcación de la Universidade de Santiago. El primer lugar fue para Francisco Moreira Nieto, seguido de su compañero Yang Liu, ambos del Peleteiro. El tercer puesto correspondió a Brais Novillo Cariñena, del Rosalía de Castro. En cuarta y quinta posición se situaron Adrián Furelos Pose y Adriana Rodríguez Cortiño, también del Peleteiro. Finalmente, María Blanco Iglesias, del Rosalía de Castro, cerró la lista de los seis primeros.

En la demarcación de A Coruña, los seis mejores clasificados fueron, por orden: Clara Montero Martínez (Colegio Santa María del Mar), Hugo Rodríguez Prieto (IES P. Eusebio Da Garda), Adrián Prados Blanco (IES Agra de Orzán), Pablo Regueiro Cao (Colegio Santa María del Mar), Ainara Rodríguez Blanco (IES Maximino Romero de Lema) y Román Rojo Campaña (IES Rafael Ieste).

En Vigo, los premiados fueron David Lago Alonso (IES Pedro Floriani), Carla Acosta García (IES Mendiño), Erin Quevedo Fernández (IES Carlos Casares), Sara A. Fernández Nogueiras (IES Otero Pedrayo), Lucía Peixoto Riobó (IES Johan Carballeira) y Clara Marra Vázquez (IES Otero Pedrayo).

Serán los tres primeros de cada demarcación quienes participen en la XXXIX Olimpiada Nacional de Química, que este año se celebrará en la Universidad de Alicante, del 24 al 26 de abril de 2026. De Santiago estarán Francisco Moreira, Yang Liu y Brais Novillo. “Será una nueva oportunidad para mostrar el talento científico-químico de las nuevas generaciones de alumnado gallego de bachillerato”, destacó Manuel Rodríguez Méndez, máximo responsable de la Asociación de Químicos de Galicia y del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, entidades organizadoras de la prueba. También resaltó “la excelencia académica de los ganadores de 2026 y del resto de participantes”.

Récord de participación en la fase gallega

Las pruebas de la XLIII Olimpiada Gallega de Química se celebraron simultáneamente en A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Vigo el pasado 13 de marzo, con la participación de 218 alumnos de un total de 239 inscritos, un récord absoluto hasta la fecha, procedentes de 41 centros educativos de toda Galicia.

En Santiago, las pruebas se celebraron en la Facultad de Química, donde se examinaron 34 estudiantes del Rosalía de Castro, Manuel Peleteiro y Arcebispo Xelmírez I, y otros 19 alumnos y alumnas de los institutos Losada Diéguez y Manuel García Barros, de A Estrada, del Xulián Magariños (Negreira) y del Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa).