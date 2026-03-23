Una céntrica calle del Ensanche compostelano permanecerá cortada al tráfico este miércoles

Una céntrica calle del Ensanche compostelano permanecerá cortada al tráfico este próximo miércoles 25 de marzo.

En un aviso colgado en la página web del Concello de Santiago, indican que en dicha vía estará restringida la circulación desde las 16:00 horas hasta las 20:00 horas debido a la reparación de un canal de recogida de agua.

En concreto, hablamos de la rúa de San Pedro de Mezonzo, que permanecerá cerrada en el tramo comprendido entre República Arxentina y praza Roxa.

Durante la actuación, se elimanará la parada de taxi y la zona de carga y descarga en el tramo afectado.

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El corte se efectuará en el cruce entre San Pedro Mezonzo y República Arxentina, permitiendo únicamente el acceso al aparcamiento subterráneo y a los garajes afectados.