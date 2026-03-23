Una céntrica calle del Ensanche compostelano permanecerá cortada al tráfico este miércoles
La circulación estará restringida entre las 16.00 y las 20.00 horas por obras
Una céntrica calle del Ensanche compostelano permanecerá cortada al tráfico este próximo miércoles 25 de marzo.
En un aviso colgado en la página web del Concello de Santiago, indican que en dicha vía estará restringida la circulación desde las 16:00 horas hasta las 20:00 horas debido a la reparación de un canal de recogida de agua.
En concreto, hablamos de la rúa de San Pedro de Mezonzo, que permanecerá cerrada en el tramo comprendido entre República Arxentina y praza Roxa.
Durante la actuación, se elimanará la parada de taxi y la zona de carga y descarga en el tramo afectado.
El corte se efectuará en el cruce entre San Pedro Mezonzo y República Arxentina, permitiendo únicamente el acceso al aparcamiento subterráneo y a los garajes afectados.
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
- La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- Tres restaurantes de Santiago con menú por menos de 20 euros donde se come muy bien
- Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: 'Quedei sen os cartos e con cara de idiota
- El sorteo de la Lotería Primitiva deja en Santiago un premio de más de 40.000 euros: 'Esperamos que quede en el barrio
- La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”