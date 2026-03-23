Crujeiras se prepara para tomar posesión y liderar la USC los próximos seis años

Este lunes 23 de marzo se da un paso clave en la elección de la máxima autoridad de la Universidade de Santiago: la proclamación definitiva de Rosa Crujeiras como rectora. Este acto formaliza oficialmente su triunfo tras la segunda vuelta electoral del pasado 11 de marzo, en la que logró imponerse a su rival Maite Flores. Con esta proclamación, se cierra formalmente el proceso electoral, aunque el inicio efectivo de su mandato tendrá lugar previsiblemente en la mañana del próximo viernes 10 de abril, cuando tome posesión en el Salón Noble de San Xerome, momento en el que comenzará a ejercer plenamente sus funciones para atender a toda la comunidad universitaria.

En estas casi dos semanas desde que la comunidad universitaria le otorgó la confianza con un 61,65% del voto ponderado, la catedrática de Estatística Operativa tomó la decisión de no participar en ningún acto hasta que tome posesión. Estos días, mientras asimilaba que será la primera rectora de Galicia, ha tenido la oportunidad de volver a las aulas, y también de reunirse con el rector en funciones, Antonio López, quien todavía tiene tiempo para presentar las cuentas del ejercicio de 2025. Un avance de la situación irá este martes a una nueva sesión ordinaria del Consello de Goberno.

El orden del día incluye el calendario académico del curso 2026/2027; la adscripción de personal investigador en el marco del Programa Oportunius; la solicitud de una subvención a la Deputación de A Coruña; cambios de adscripción a campus; prórroga de contratos de profesorado contratado; asignación de complementos por reconocimiento de la actividad investigadora del profesorado contratado (sexenios); licencias por año sabático; modificación de la oferta de plazas de másteres universitarios para el próximo curso; creación de las cátedras institucionales de Innovación e Emprendemento Gandeiro y de Xestión Cultural; el logo del repositorio institucional de la USC, MINERVA; premios extraordinarios de doctorado 2023/2024; Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería; memorias de cursos de estudios propios; actualización de tarifas; así como asuntos económicos y de transferencia de conocimiento, además de la situación de las cuentas del 2025, entre otros contenidos.

Retos de cara a los próximos seis años de mandato

Como la primera rectora de una institución de 531 años de historia, Crujeiras considera urgente tomar medidas en varios ámbitos clave de la USC de cara a los próximos seis años de mandato. En el ámbito del estudiantado, apuesta por promover la participación en la toma de decisiones y su implicación en la vida universitaria. Además de abordar la problemática de la vivienda, con especial prioridad en la reapertura de la residencia San Clemente, pone el foco en los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, a los que se compromete a “acompañalos e darlles solucións tratando de que ninguén se quede fóra da Universidade”. También se centrará en atender la diversidad en las aulas, teniendo en cuenta que hay más de 200 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

En relación con el PDI y PTXAS, afronta el reto del relevo generacional, apostando por hacerlo “con planificación e con transparencia mirando no medio e no longo prazo e implantando medidas destinadas ao acollemento das persoas que se incorporan a traballar con nós, o acompañamento no desenvolvemento de carreiras e xestionar adecuadamente a súa saída”.