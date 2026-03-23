Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año

Santiago vuelve a situarse en el foco de la arquitectura nacional. Uno de sus proyectos más recientes ha sido incluido en el Anuario de Arquitectura Española de Arquitectura Viva, una publicación que selecciona las 24 obras más relevantes de España.

Se trata, además, de la única propuesta gallega seleccionada, lo que refuerza el papel de Compostela dentro del panorama arquitectónico actual.

La nueva estación de Santiago

Estamos haciendo referencia a la estación de Santiago y su pasarela peatonal.

El proyecto, diseñado por estudioHerreros, ha sido seleccionado dentro de la categoría de 'Marcos Contextuales', que distingue aquellas intervenciones capaces de ir más allá del edificio para transformar su entorno, actuando como piezas clave en la conexión urbana, la integración paisajística y la reorganización del espacio público.

La estación de Santiago fue seleccionada junto a otras tres obras territoriales: una actuación portuaria en Palma y dos parques públicos en Murcia y Vizcaya.

Todas ellas tienen en común que abordan la complejidad infraestructural mediante estrategias de conectividad, regeneración paisajística y articulación metropolitana.

Interior de la estación de Santiago / estudioHerreros

Claves de la estación

Según informan desde la web de estudioHerreros, la nueva estación de Santiago se construyó sobre las vías componiendo un edificio que es a la vez terminal de viajeros y elemento infraestructural de conexión urbana "mediante una pasarela peatonal que lo recorre por su costado oeste".

Esta solución permite un vestíbulo con relación directa a los andenes, tanto a nivel visual como funcional, mediante un "sistema de fingers" que integra escaleras mecánicas, recorridos peatonales y ascensores de gran capacidad.

A la pasarela se adhirió el edificio de viajeros que permitió resolver de forma integrada la conexión entre tren, autobús y taxi en un espacio cubierto.

Su diseño también permite salvar el fuerte desnivel -y el trazado ferroviario que fragmenta la zona-, actuando como vínculo urbano entre el centro histórico y la periferia sur de Santiago.

La pasarela destaca por sus columnas de hormigón prefabricadas, que sostienen una estructura "ligera y translúcida".

Según precisan desde estudioHerreros, en dicha intervención se utilizaron materiales como el zinc en cubiertas, el metal deployé en tonos dorados, el policarbonato o el vidrio U-glass, junto a estructuras metálicas vistas en verde, que definen el carácter de la Intermodal.

Finalmente, la intervención también incluye la plaza de Clara Campoamor, que actúa como nuevo espacio público.

Situada en el sur, conecta el barrio de Pontepedriña con la estación, mejorando el acceso peatonal, ciclista y de autobuses, y se integra con el parque das Brañas do Sar.

Qué es el Anuario de Arquitectura Española

El Anuario de Arquitectura Española es una prestigiosa publicación anual, publicada ininterrumpidamente desde 1993, que selecciona y documenta las obras más relevantes construidas en España cada año.

La edición actual -publicada este marzo-, reúne un total de 24 obras finalizadas en 2025, organizadas en seis bloques temáticos y seleccionadas según criterios de calidad arquitectónica, rigor técnico, innovación constructiva y relevancia urbana.

Cada edición incluye reportajes fotográficos detallados, con planos, análisis críticos y crónicas que contextualizan la arquitectura dentro del marco social y económico.

Esta publicación está considerada como una herramienta esencial para la difusión y el estudio de la arquitectura contemporánea española tanto a nivel nacional como internacional.