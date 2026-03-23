Feria en el IES de Sar de Santiago para orientar al alumnado sobre su futuro

La Asociación de Nais e Pais (ANPA) de Sar, en colaboración con el IES de Sar de Santiago, celebrará mañana la segunda edición de la Feria de las Profesiones, una propuesta que busca acercar al alumnado y a sus familias a la realidad del mundo laboral y a la diversidad de salidas profesionales existentes. La actividad se desarrollará entre las 17.00 y las 18.30 horas en las instalaciones del centro educativo, donde participarán profesionales de distintos ámbitos. Durante el encuentro, compartirán con los asistentes cómo es su trabajo en el día a día, explicarán en qué consisten sus ocupaciones y responderán a preguntas de manera directa.

El objetivo principal de esta iniciativa es ayudar a los estudiantes a conocer diferentes opciones de futuro y ampliar su perspectiva profesional mediante el contacto directo con personas que ya desarrollan su carrera en sectores variados. De este modo, se pretende facilitar una orientación más cercana y realista en un momento clave para la toma de decisiones académicas.

A lo largo de la jornada se instalarán mesas informativas y se realizarán pequeñas demostraciones que permitirán al alumnado interactuar con los profesionales, conocer aspectos prácticos de cada oficio y resolver dudas de forma personalizada. Desde la organización destacan la importancia de visibilizar todo tipo de profesiones, desde oficios técnicos y artesanales hasta ámbitos creativos o vinculados al servicio público, poniendo en valor el papel que todos ellos desempeñan en la sociedad.

«Queremos que o alumnado escoite experiencias reais e descubra novas posibilidades. Ás veces unha simple conversa pode marcar a diferenza», señalan desde la ANPA de Sar.

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Con esta segunda edición, la comunidad educativa del IES de Sar refuerza su apuesta por la orientación profesional y la creación de espacios de diálogo entre alumnado, familias y profesionales.