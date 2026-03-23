El Festival Jaleo! revela sus horarios y promete música sin pausa hasta la madrugada en Santiago

Una de las citas musicales clave de la primavera en Galicia regresa al Multiusos Fontes do Sar de Santiago este 11 de abril.

A falta de pocas semanas para la cita, el Festival Jaleo! -que contará con grandes nombres como De Ninghures, Sidonie o Xoel López-, acaba de desvelar sus horarios.

Horarios festival Jaleo! 2026

La apertura de puertas tendrá lugar a las 16.30 horas y De Ninghures serán los primeros en subirse al escenario a las 17.15 horas. A partir de ahí la música se prolongará hasta la madrugada, con conciertos que se irán alternando con las actuaciones de Señora DJ.

El Multiusos Fontes do Sar volverá así a convertirse en el epicentro de la música alternativa, el pop, el nuevo rock estatal y la electrónica festiva en una jornada pensada para vibrar de principio a fin. Eston son los horarios de los conciertos programados para el 11 de abril:

Apertura de puertas , a las 16.30 horas

, a las 16.30 horas De Ninghures , a las 17.15 horas

, a las 17.15 horas Sidonie, a las 18.55 horas

a las 18.55 horas Ojete Calor , a las 20.45 horas

, a las 20.45 horas Xoel López , a las 22.50 horas

, a las 22.50 horas Ultraligera, a las 00.50 horas

Entradas

Todavía quedan entradas para el festival, disponibles en en la web oficial del mismo. Desde la organización inciden en que "esta segunda edición está cerca de colgar el cartel de sold out".

El line up de esta edición reúne a artistas consolidados con fenómenos emergentes y propuestas que marcan el presente de la escena musical española actual. ¿Ya tienes entradas?