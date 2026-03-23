Festival Jaleo! 2026
El Festival Jaleo! revela sus horarios y promete música sin pausa hasta la madrugada en Santiago
El Festival Jaleo! regresa al Multiusos Fontes do Sar de Santiago el 11 de abril con Sidonie y Xoel López, entre otros artistas, desvelando ya sus horarios
Una de las citas musicales clave de la primavera en Galicia regresa al Multiusos Fontes do Sar de Santiago este 11 de abril.
A falta de pocas semanas para la cita, el Festival Jaleo! -que contará con grandes nombres como De Ninghures, Sidonie o Xoel López-, acaba de desvelar sus horarios.
Horarios festival Jaleo! 2026
La apertura de puertas tendrá lugar a las 16.30 horas y De Ninghures serán los primeros en subirse al escenario a las 17.15 horas. A partir de ahí la música se prolongará hasta la madrugada, con conciertos que se irán alternando con las actuaciones de Señora DJ.
El Multiusos Fontes do Sar volverá así a convertirse en el epicentro de la música alternativa, el pop, el nuevo rock estatal y la electrónica festiva en una jornada pensada para vibrar de principio a fin. Eston son los horarios de los conciertos programados para el 11 de abril:
- Apertura de puertas, a las 16.30 horas
- De Ninghures, a las 17.15 horas
- Sidonie, a las 18.55 horas
- Ojete Calor, a las 20.45 horas
- Xoel López, a las 22.50 horas
- Ultraligera, a las 00.50 horas
Entradas
Todavía quedan entradas para el festival, disponibles en en la web oficial del mismo. Desde la organización inciden en que "esta segunda edición está cerca de colgar el cartel de sold out".
El line up de esta edición reúne a artistas consolidados con fenómenos emergentes y propuestas que marcan el presente de la escena musical española actual. ¿Ya tienes entradas?
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