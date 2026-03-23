Neumología del CHUS logra la distinción ‘Diamante con Excelencia’ de la SEPAR

El Servicio de Neumología del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza ha sido distinguido con la acreditación Diamante con Excelencia que concede la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el máximo nivel dentro de su programa de calidad. Esta certificación reconoce el cumplimiento de los estándares más exigentes en los ámbitos asistencial, docente e investigador, y avala la trayectoria de un equipo altamente especializado y consolidado.

Con esta distinción, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se sitúa al nivel de otros hospitales de referencia en España, como el Hospital Universitario 12 de Octubre, La Paz, La Fe o el Virgen del Rocío, reforzando su posicionamiento en el ámbito de la patología respiratoria.

La acreditación Diamante con Excelencia no solo valora la calidad de la atención sanitaria, sino también la capacidad docente, la actividad investigadora y la organización del servicio. Se trata de un reconocimiento global que pone de relieve el trabajo sostenido durante años para ofrecer una atención integral y de alto nivel a los pacientes.

El gerente del área sanitaria compostelana, Ángel Facio, destacó la importancia de este logro y subrayó que «esta acreditación é froito do compromiso, a profesionalidade e o esforzo sostido dos equipos asistenciais, e reafirma o papel do CHUS como centro de referencia en patoloxía respiratoria tanto a nivel autonómico como nacional». En la misma línea, añadió que «o recoñecemento da SEPAR supón unha garantía de calidade e seguridade para a cidadanía, e un estímulo para seguir avanzando na excelencia asistencial».

El servicio cuenta además con un amplio número de unidades específicas acreditadas individualmente por SEPAR, muchas de ellas también con criterios de excelencia. Estas abarcan áreas clave como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la deficiencia de alfa-1 antitripsina, las enfermedades pulmonares intersticiales, la endoscopia respiratoria y la neumología intervencionista, la hipertensión pulmonar, los trastornos del sueño, el tabaquismo, la tromboembolia pulmonar, la tuberculosis o los cuidados respiratorios intermedios.

Asimismo, dispone de recursos avanzados en ventilación domiciliaria, rehabilitación respiratoria y un laboratorio de función pulmonar, lo que le permite ofrecer una cartera de servicios amplia y de elevada complejidad. Este conjunto de acreditaciones refuerza su papel como centro de referencia tanto a nivel autonómico como estatal.

El programa de acreditación de SEPAR tiene como objetivo «promover a excelencia na actividade dos servizos de Pneumoloxía». Tras más de dos décadas evaluando unidades asistenciales, la sociedad científica ha dado un paso más al establecer un sistema de acreditación global de servicios, con niveles Oro y Diamante, y la posibilidad de obtener el sello de Excelencia en función de indicadores relacionados con la calidad asistencial, los recursos humanos, las infraestructuras y la seguridad del paciente.

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La acreditación concedida al CHUS tendrá una vigencia de cinco años, periodo durante el cual el servicio deberá mantener los estándares que le han permitido alcanzar esta distinción. Un reconocimiento que, más allá del prestigio, supone un respaldo a la confianza de los pacientes y un impulso para seguir avanzando en la mejora continua del sistema sanitario.