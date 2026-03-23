CARBURANTES EN COMPOSTELA
Repostar gasolina en Santiago sigue saliendo caro: el repunte del petróleo se come la rebaja del IVA y sigue sacudiendo los bolsillos de los compostelanos
Al contrario que cuando la medida se aplicó por los efectos de la guerra en Ucrania, los precios con descuento ya están reflejados en los paneles de las estaciones de servicio
La medida no gusta a los consumidores, ya que de este modo es más difícil saber el valor real de la gasolina que echamos
Después de que este domingo entraran en vigor las rebajas fiscales a los carburantes aprobadas por el Gobierno, que reducen el IVA de la gasolina del 21% al 10%, este lunes la subida del barril de Brent hasta los 113,94 dólares se come buena parte de esos descuentos en las gasolineras de Santiago.
Una nueva subida que deriva del bloqueo del estrecho de Ormuz impuesto por el régimen iraní desde el 28 de febrero tras el ataque de las tropas de Estados Unidos e Israel, y que se está convirtiendo, según alerta hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE), "en la mayor amenaza para la seguridad energética de la historia”.
Por ello, las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dotadas de 5.000 millones de euros, rebajan hasta el límite permitido por la Unión Europea el impuesto sobre la gasolina, suponiendo un descuento de unos 23 céntimos por litro de diésel y de 29 céntimos en el caso de la gasolina, lo que debería abaratar llenar el depósito -dependiendo del carburante que se reposte- entre los 13 y los 16 euros.
Los precios siguen disparados
Pese a la aplicación de las rebajas fiscales a los carburantes, este lunes el precio del litro de diésel en el surtidor más caro en Santiago sigue rondando los 1,90 euros el litro, y en la mayoría de las gasolineras compostelanas -a excepción de las low cost- se mantiene por encima de los 1,80 euros el litro.
Tras echar un vistazo un día más a la página comparadora de precios Komparing.com, sus datos arrojan que el establecimiento más caro en la capital de Galicia es la gasolinera Staroil ubicada en Mercagalicia, dónde el gasóleo se paga hoy a 1,886 euros litro y a 1,729 el de gasolina.
La rebaja ya está aplicada en los paneles
Al contrario de cuando se aplicó una rebaja similar por los efectos de la guerra en Ucrania -en las que las gasolineras mantenían los precios sin descuento y se hacían a posteriori en caja- esta vez la reducción del IVA ya está reflejada en los diferentes paneles de las estaciones de servicio compostelanas.
Una medida que no gusta a todos los consumidores, ya que de este modo puede llegar a generar cierto desconcierto a la hora de saber del valor real de la gasolina que echamos. Así lo comenta Antonio, un conductor de Santiago que este lunes ha repostado y el cual se queja a EL CORREO GALLEGO del método escogido esta vez: "Realmente no sé a qué precio está, me han cobrado el diésel a 1,789, pero en el ticket no viene reflejado el precio actual", explica este compostelano.
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