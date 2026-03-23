Rescatan a una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda en Santiago

Una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda, ha obligado a un amplio despliegue de efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Santiago en la rúa Santo Domingo de la Calzada, también conocida como la cuesta de la Camelia, a última hora de este domingo.

Fuentes consultadas del parque de Bomberos de Santiago, confirman a este diario que recibieron el aviso de esta emergencia a través del 112 Galicia a las 23:30 horas de ayer. En la llamada, desde el centro de operaciones de Axega los requirieron para personarse en el número 3 de la mencionada calle, después de que unas inquilinas del inmueble llamaran a emergencias porque "escuchaban a una señora pedir auxilio a gritos".

Imagen compartida en redes sociales del despliegue de efectivos este domingo en el Ensanche de Santiago para socorrer a la mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda / Salseo USC

No podía levantarse

Una vez en lugar y tras localizar el piso del que provenían los gritos, los bomberos explican que procedieron a abrir la puerta para facilitar el acceso a los servicios sanitarios que "atendieron a una señora mayor que había sufrido una caída y no podía levantarse".