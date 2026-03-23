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Rescatan a una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda en Santiago

Un amplio despliegue de efectivos de emergencias sobresaltó a última hora de este domingo a los vecinos del Ensanche compostelano

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local en el Ensanche de Santiago

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local en el Ensanche de Santiago / Redes Sociales

David Suárez

Santiago de Compostela

Una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda, ha obligado a un amplio despliegue de efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Santiago en la rúa Santo Domingo de la Calzada, también conocida como la cuesta de la Camelia, a última hora de este domingo.

Fuentes consultadas del parque de Bomberos de Santiago, confirman a este diario que recibieron el aviso de esta emergencia a través del 112 Galicia a las 23:30 horas de ayer. En la llamada, desde el centro de operaciones de Axega los requirieron para personarse en el número 3 de la mencionada calle, después de que unas inquilinas del inmueble llamaran a emergencias porque "escuchaban a una señora pedir auxilio a gritos".

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Imagen compartida en redes sociales del despliegue de efectivos este domingo en el Ensanche de Santiago para socorrer a la mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda

Imagen compartida en redes sociales del despliegue de efectivos este domingo en el Ensanche de Santiago para socorrer a la mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda / Salseo USC

No podía levantarse

Una vez en lugar y tras localizar el piso del que provenían los gritos, los bomberos explican que procedieron a abrir la puerta para facilitar el acceso a los servicios sanitarios que "atendieron a una señora mayor que había sufrido una caída y no podía levantarse".

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