Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias
El AVE de primera hora desde Vigo incorporará parada en la capital gallega dentro de la reorganización anunciada por el Gobierno
La primera salida permitirá reforzar la movilidad matinal y facilitar los viajes de ida y vuelta en el día
La reorganización de los servicios ferroviarios entre Galicia y Madrid anunciada por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, dejará una mejora directa en Santiago, que incrementará su oferta de conexiones con la capital del Estado. La principal novedad será la incorporación de una parada en la ciudad en el AVE de primera hora que partirá desde Vigo a las 05.50, lo que elevará a doce las frecuencias diarias entre Santiago y Madrid.
Hasta ahora, la capital gallega contaba con once conexiones al día, siendo la primera a las 05.47. Con este ajuste, los usuarios dispondrán de una nueva opción en horario muy temprano, en línea con el objetivo de mejorar la movilidad matinal y adaptar la oferta a la demanda real de los viajeros.
Esta medida se enmarca en el paquete de cambios impulsado por el Gobierno para optimizar el corredor Galicia-Madrid, con especial atención a facilitar los desplazamientos por motivos laborales y administrativos. La nueva parada refuerza el papel de Santiago como nodo estratégico dentro de la red ferroviaria gallega y mejora su conectividad directa con la Meseta.
Según destacó el delegado, estas modificaciones buscan ofrecer un servicio más útil y eficiente para la ciudadanía, ajustando horarios y paradas a las necesidades actuales. En el caso de Santiago, el incremento de frecuencias consolida su posición como uno de los principales puntos de conexión ferroviaria de Galicia con Madrid.
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