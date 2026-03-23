Santiago suma tres nuevos Soletes de primavera de la Guía Repsol

Tras un invierno frío y pasado por agua, con la llegada de la primavera regresa una nueva edición de los Soletes de la Guía Repsol. La prestigiosa guía ha seleccionado desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a bares curiosos en cascos históricos de las ciudades más bellas de España.

De entre todos los seleccionados, más de 300 nuevos establecimientos, 24 se encuentran en Galicia. De ellos, tres son de Santiago de Compostela.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos cuáles son los tres nuevos Soletes de la capital gallega.

Eiquí Café

Ubicada en el barrio de San Pedro, la cafetería de especialidad Eiquí Café es uno de los locales compostelanos que se suman al listado de Soletes de Primavera de la Guía Repsol.

Flaco

Flaco suma y sigue. Tras coronarse recientemente como la segunda Mejor Hamburguesa de España en el Campeonato de Hamburguesas de este año, es otro de los nuevos Soletes de Primavera de Santiago.

Nomadá Café

Completa el listado compostelano de nuevas incoporaciones otra conocida cafetería de la ciudad: Nomadá Café. Situada en la rúa da Espiñeira, esta acogedora cafetería está especializada en desayunos, brunch y dulces árabes.

(EN AMPLIACIÓN)