Volar desde Santiago por 25 euros: Londres y Marrakech, más baratos que ir en en tren a Madrid

La idea de viajar al extranjero puede hacer que duela la cartera. Pero, ¿y si es más barato que coger un tren y quedarse en España?

Sorprendentemente, eso es lo que sucede con algunos de los destinos a los que se puede volar desde Santiago durante los primeros días de abril. En ciertas aerolíneas, es posible encontrar viajes a Marrakech y Londres desde Compostela a partir de 25 euros, un precio que llega a duplicarse si se pretende ir en ferrocarril hasta la capital durante esas mismas fechas.

Incluso si se tiene en cuenta la vuelta, el desplazamiento en avión es alrededor de un 20% más barato que hacer una escapada al centro del país desde Santiago. Una oportunidad que se podrá aprovechar hasta el cierre temporal del aeropuerto de Compostela, que dejará a los santiagueses sin esta opción de escapada entre el 23 de abril y el 27 de mayo.

Los vuelos más baratos desde Santiago para una escapada en el mes de abril

La plataforma Vueling, en su sección de ofertas, incluye algunos de los vuelos más económicos para viajar al extranjero desde Santiago. Concretamente, a Londres y Marrakech, para los que ofrece un viaje de ida el 31 de marzo y el 8 de abril, respectivamente.

El vuelo de Lavacolla a Londres tiene un precio de 25,60 euros ese día, cuando el tren más barato hacia Madrid se sitúa en los 35 euros. La vuelta, por su parte, sería el día 21 por 36,48 euros, dejando el coste total del viaje en aerolínea en 62,08.

Precio de los vuelos de Vueling de Santiago a Londres y vuelta. / Vueling

En el caso de Marrakech, el desplazamiento de ida tiene un precio solo ligeramente más alto: 25,72 euros. La vuelta, el día 18, está en 31,17 euros, lo que supone un desembolso de 56,89 euros.

Aunque esté más cerca de los 100 euros que el desplazamiento a Reino Unido, visitar la medina y las mezquitas de la ciudad más turística de Marruecos sigue siendo un 34% más barato que un tren hasta Madrid. Según los precios fijados por Renfe para esas fechas, el transporte hasta el centro de España y el regreso a Compostela ascendería hasta los 86,50 euros, unos 30 euros más que coger un avión en el aeropuerto Rosalía de Castro y regresar el 18 de abril al punto de inicio.

Precios de Vueling de Santiago a Marrakech, ida y vuelta. / Vueling

Vuelos nacionales económicos para explorar España desde Compostela

Aunque los precios de los vuelos varían constantemente según la demanda, en el momento de escribir este artículo se encuentran otras opciones interesantes, ya dentro del país. Los compostelanos pueden, por ejemplo, volar por 32,66 euros el 9 de abril hasta Sevilla y regresar el 21 de abril por 21,66 euros.

También asequible es viajar a Gran Canaria por 38,60 euros el 22 de abril, aunque el regreso a Santiago tendría que esperar hasta la reapertura del Rosalía de Castro.

Si se quiere mantener el destino internacional, desde el aeropuerto de A Coruña hay, asimismo, vuelos económicos al extranjero. En el momento de la consulta, la aerolínea cuenta con varios directos por 50,16 euros en la semana del 20 de abril y una vuelta el 25 o 27 por 60 euros.