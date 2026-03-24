Expertos en arroz valenciano explican en Santiago las claves de un producto ligado a su territorio y su cocina

El arroz valenciano hunde sus raíces en la cultura musulmana asentada en aquellas tierras desde finales del siglo X. Fueron los árabes quienes introdujeron su cultivo en la Albufera, un humedal que desde entonces ha marcado el paisaje, la economía y la cocina de Valencia.

Con esa herencia histórica como punto de partida, dos expertos en este producto, Santos Ruiz, gerente de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, y Ángel García, chef valenciano especialista en la cocina del arroz, visitaron Santiago para explicar las claves de un producto íntimamente ligado a su territorio.

El jefe de cocina del Café de Altamira da los últimos toques al arroz seco de pulpo que degustaron los asistentes a la presentación de las Jornadas Gastronómicas de Arroz D.O. de Valencia. / Cedida

La visita incluyó una masterclass con chefs locales, en la que ambos expertos compartieron conocimientos técnicos y gastronómicos sobre la cocina arrocera valenciana. La cita quiso acercar a los profesionales compostelanos la cultura del arroz desde una perspectiva práctica, poniendo el foco en el producto, la cocción y las particularidades que han convertido al arroz de la Albufera en una referencia culinaria.

Este producto milenario protagoniza las Jornadas Gastronómicas de Arroz D.O. de Valencia que pondrá en marcha el Café de Altamira del 26 al 29 de marzo. El establecimiento del grupo Altamira, que lideran Queco Arias, Adrián Comesaña y María Moas, ofrecerán durante esos días tanto arroces tradicionales como versiones más innovadoras en horario de mediodía. Una degustación a base de arroz seco de pulpo, arroz negro y arroz al horno convirtió la presentación de la iniciativa en una experiencia gastronómica única.