Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hoteles de SantiagoDemgalSan LázaroBustoGuerra en Oriente Medio
instagram

ARQUITECTURA

Chega o ciclo "Iconografía e Arquitectura na Catedral de Santiago, s. XI-XV"

Este mércores, inauguración no oratorio S. Felipe Neri (Martiño Pinario; entrada pola porta do museo, situada entre a praza da Inmaculada e a rúa da Moeda Vella)

Exterior da Catedral de Santiago / Antonio Hernández

Xabier Sanmartín

Santiago

Este mércores (19:15 h.) ten lugar en Santiago a inauguración do ciclo "Iconografía e Arquitectura na Catedral de Santiago de Compostela, s. XI-XV", que ten por sede o oratorio S. Felipe Neri (Martiño Pinario; entrada pola porta do museo, situada entre a praza da Inmaculada e a rúa da Moeda Vella.

Coloquios e visitas

É un proxecto  organizado pola nosa asociación cultural O Galo coa colaboración da Deputación da Coruña, da Fundación Catedral e o Museo Diocesano.  O acto inaugural correrá a cargo do director desa mesma fundación, Daniel Lorenzo Santos.

A ponencia inicial, chamada "A Arquitectura románica da Catedral de Santiago", será impartida por David Chao e rematará cunha visita de 25 minutos, guiada por este profesro doutor de arte medieval da USC, ao interior da catedral compostelá.

Resto do programa

Todo o ciclo " Iconografía e Arquitectura na Catedral de Santiago de Compostela, s. XI-XV " celebrase con ponencias que teñen como elemento engadido unha visita guiada.

Noticias relacionadas

Póster do ciclo " "Iconografía e Arquitectura na Catedral de Santiago de Compostela, s. XI-XV".q" / Cedida

O resto de ponentes: David Chao, prof. de arte medieval da USC falará de "A Arquitectura románica da Catedral de Santiago" este mércores; Victoriano Nodar, prof. de arte medieval da UVigo de "Capiteis románicos da catedral de Santiago", o xoves 9 de abril; Ramón Yzquierdo Peiró,  director técnico do Museo da Catedral de "O Mestre Mateo. O gran artista da Catedral", o xoves 21 de maio; Marta Cendón, prof. de arte medieval da USC de " O gótico na Catedral de Santiago", o mércores 17 de xuño e Manuel Antonio Castiñeiras, prof. de arte medieval da UAB de " Os Portais Historiados da Catedral de Santiago”, en data por determinar. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
  2. La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán
  3. Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
  4. La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
  5. Rescatan a una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda en Santiago
  6. Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
  7. La ocupación hotelera cae doce puntos en Santiago: el sector ya apunta a causas estructurales
  8. Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias

Expertos en arroz valenciano explican en Santiago las claves de un producto ligado a su territorio y su cocina

Expertos en arroz valenciano explican en Santiago las claves de un producto ligado a su territorio y su cocina

Os non adscritos dan luz verde ao foro de turismo de Santiago

Os hoteis de Santiago esperan unha ocupación do 70 % nos festivos de Semana Santa

2028: o horizonte de Raxoi para “saldar a débeda histórica” coa mocidade de Santiago

El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también puedo ganar la competición nacional"

Juan Dávila, el policía que se pasó al humor, anuncia un 'show' en Santiago y las entradas vuelan en apenas dos horas

Juan Dávila, el policía que se pasó al humor, anuncia un 'show' en Santiago y las entradas vuelan en apenas dos horas

Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo

Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo
