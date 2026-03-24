ARQUITECTURA
Chega o ciclo "Iconografía e Arquitectura na Catedral de Santiago, s. XI-XV"
Este mércores, inauguración no oratorio S. Felipe Neri (Martiño Pinario; entrada pola porta do museo, situada entre a praza da Inmaculada e a rúa da Moeda Vella)
Este mércores (19:15 h.) ten lugar en Santiago a inauguración do ciclo "Iconografía e Arquitectura na Catedral de Santiago de Compostela, s. XI-XV", que ten por sede o oratorio S. Felipe Neri (Martiño Pinario; entrada pola porta do museo, situada entre a praza da Inmaculada e a rúa da Moeda Vella.
Coloquios e visitas
É un proxecto organizado pola nosa asociación cultural O Galo coa colaboración da Deputación da Coruña, da Fundación Catedral e o Museo Diocesano. O acto inaugural correrá a cargo do director desa mesma fundación, Daniel Lorenzo Santos.
A ponencia inicial, chamada "A Arquitectura románica da Catedral de Santiago", será impartida por David Chao e rematará cunha visita de 25 minutos, guiada por este profesro doutor de arte medieval da USC, ao interior da catedral compostelá.
Resto do programa
Todo o ciclo " Iconografía e Arquitectura na Catedral de Santiago de Compostela, s. XI-XV " celebrase con ponencias que teñen como elemento engadido unha visita guiada.
O resto de ponentes: David Chao, prof. de arte medieval da USC falará de "A Arquitectura románica da Catedral de Santiago" este mércores; Victoriano Nodar, prof. de arte medieval da UVigo de "Capiteis románicos da catedral de Santiago", o xoves 9 de abril; Ramón Yzquierdo Peiró, director técnico do Museo da Catedral de "O Mestre Mateo. O gran artista da Catedral", o xoves 21 de maio; Marta Cendón, prof. de arte medieval da USC de " O gótico na Catedral de Santiago", o mércores 17 de xuño e Manuel Antonio Castiñeiras, prof. de arte medieval da UAB de " Os Portais Historiados da Catedral de Santiago”, en data por determinar.
