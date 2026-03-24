«Los derechos de las mujeres no caen del cielo», subraya Miguel Ángel Villena, autor de 'Republicanas'

A Miguel Ángel Villena (Valencia, 1956) historiador y periodista, la inquietud se le cae de los bolsillos. Tras publicar Berlanga: Vida y cine de un creador irreverente (obra ganadora del Premio Comillas 2021), lanza ahora, apoyado por el mismo sello editorial, Tusquets, un libro titulado Republicanas, Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas. Colaborador de Levante, diario del mismo grupo (Editorial Prensa Ibérica) que EL CORREO GALLEGO, Villena presenta su nuevo libro este miércoles en el Ateneo de Santiago (salón de actos Isaac Díaz Pardo;Plaza Salvador Parga, 4, 2º; 19.30 h.).

Lo hará, arropado por el Catedrático de Historia Contemporánea de la USC, Xosé M. Núñez Seixas, más Pilar Sampedro y Francisco Candela, directiva y presidente de la entidad ateneísta, respectivamente.

Familia en Galicia

Esa cita de entrada libre supone la vuelta a la tierra de su nieta consorte «de año y medio», vecina de Vigo, tierra que junto «a Santiago y Pontevedra» (donde también tiene «muy buenos amigos») hila el mapa emocional de su nexo con Galicia como Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Kent, María Lejárraga, Matilde de la Torre, Julia Álvarez Resano, Veneranda García Manzano y Francisca Bohigas, vertebran este libro de 376 valientes páginas.

¿Cómo enfoca el acercamiento a estas nueve mujeres?

Solo hubo nueve mujeres que fueron diputadas en la Segunda República frente al casi millar de varones que fueron diputados durante las sucesivas legislaturas de 1931, 1933 y 1936. Todas ellas fueron pioneras y vanguardistas para su época por eso en el libro se cruzan sus relatos para hilar una biografía coral y, a través de ellas, ofrecer un retrato de esa generación de mujeres republicanas en España. El libro está centrado en ellas nueve, pero también aparecen otras mujeres importantes de la época, desde la actriz Margarita Xirgu, la pedagoga María de Maeztu, la filóloga María Moliner o la pintora gallega Maruja Mallo... He querido hacer un retrato de esa generación.

"Esa generación modernizó España, incorporó a la mujer a la Universidad y a muchos trabajos que, hasta entonces, estaban reservados para hombres" Miguel Ángel Villena — Historiador y periodista

Exilio

¿Y qué destaca de ellas?

Destaco que es una generación muy brillante, que modernizó España, que incorporó a la mujer a la Universidad y a muchos trabajos que, hasta entonces, estaban reservados para hombres. Forman una generación que ve truncada su trayectoria, primero por la Guerra, y luego por el exilio, porque de las nueve protagonistas del libro, ocho se tuvieron que marchar o de lo contrario hubieran acabado en la cárcel o delante de un pelotón de fusilamiento.

Portada y contra de 'Republicanas Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas', libro de Miguel Ángel Villena. / Cedidas

La escritora suplantada

¿Quién se quedó?

Se quedó Francisca Bohigas. El resto eran mujeres de izquierda o de centro izquierda, cuatro fueron diputadas por el PSOE, Dolores Ibárruri por el Partido Comunista, otras dos, Clara Campoamor, del Partido Radical Socialista y Victoria Kent, del Partido Radical Socialista, que eran partidos que hoy llamaríamos de centro. Y una de esas mujeres, Francisca Bohigas, que era de la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, no se exilió porque era una mujer católica conservadora y apoyó la sublevación contra la República... De estas nueve diputadas que forman parte de esta biografía coral, hay cuatro bastante conocidas, que son: Clara Campoamor, Dolores Ibárruri , Victoria Kent y María Lejárraga, escritora a la que suplantaba su marido pero que fue una gran autora de teatro, pero, a raíz de publicar el libro, he descubierto que las otras cinco mujeres de primerísima fila, con una gran faceta intelectual, son absolutas desconocidas y son la abogada Julia Álvarez Resano, la escritora Matilde de la Torre, la pedagoga Francisca Bohigas, la maestra Veneranda García Manzano y la parlamentaria Margarita Nelken que, ella sí, es, hasta cierto punto conocida. Asombra comprobar que mujeres pioneras y de primerísima fila son ahora desconocidas. Por dar un detalle, Julia Álvarez Resano, que fue una diputada navarra del PSOE, fue la primera Gobernadora Civil de la historia de España... Esas mujeres contribuyeron a modernizar este país y a hacerlo más igualitario y más justo.

"Este país necesita muchísima pedagogía democrática, saber de dónde venimos" Miguel Ángel Villena — Historiador y periodista

Rebrote antifeminista

¿Qué cree que opinarían de la sociedad actual si las trasladásemos un año a las aceras de hoy?

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Es un poco hacer historia ficción, pero es una cuestión muy bien traída. Creo que las nueve mujeres protagonistas de Republicanas, que nacieron a finales del siglo XIX; con sus diferencias, hoy, por un lado, estarían muy contentas de los grandes avances logrados para la mujer en España, sobre todo a partir de la Democracia, aunque aún queda camino por recorrer... y por otro lado, contemplarían con un poco de asombro e indignación esa especie de rebrote antifeminista que hay ahora en algunos sectores juveniles en España. Y al hilo de ello, creo que este país necesita muchísima pedagogía democrática, saber de dónde venimos, para que las nuevas generaciones sepan que la conquista de derechos de las mujeres no caen del cielo, que han necesitado de luchas y de mucho esfuerzo y que pueden desaparecer, de hecho, desaparecieron durante la dictadura franquista...