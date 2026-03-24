No Banquete
Divulgación ambiental en Conxo coa ‘Primavera EcoBosque’
As actividades vanse desenvolver entre o 25 e o 29 de marzo
O Concello de Santiago, a través do departamento de Emprego, pon en marcha a ‘Primavera EcoBosque’, un programa de actividades ambientais, educativas e participativas que se desenvolverá entre os días 25 e 29 de marzo no ámbito do Banquete de Conxo e o río Sar.
A iniciativa inclúe rutas guiadas, actividades de ciencia, observación de aves, divulgación sobre morcegos e xornadas de voluntariado ambiental para a retirada de especies invasoras.
A programación busca aproveitar o inicio da primavera como un momento especialmente propicio para reforzar o vínculo co territorio e para achegar o coñecemento e o coidado da natureza a públicos diversos, combinando divulgación, participación activa e experiencias directas no medio natural.
Nesta edición, o programa conta, entre outras, coa colaboración de entidades como SEO BirdLife, Asociación Morcegos de Galicia, MarMar Outdoor e Adega.
