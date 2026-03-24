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Juan Dávila, el policía que se pasó al humor, anuncia un 'show' en Santiago y las entradas vuelan en apenas dos horas

El cómico madrileño aterrizará en noviembre en la capital gallega con su popular espectáculo 'El palacio del pecado'

El cómico Juan Dávila en un espectáculo

El cómico Juan Dávila en un espectáculo / Leo López

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Un cartel de 'No quedan entradas' o de 'Sold out'. Esto es lo que se podría encontrar en la puerta de cualquier teatro de España poco antes de que comience un espectáculo de Juan Dávila.

El popular 'showman' madrileño es uno de los humoristas del momento y prueba de ello es que muchos de sus seguidores llevan incluso años tratando de conseguir entradas para alguno de sus 'shows'. Unas entradas que por general vuelan en apenas un par de horas.

Juan Dávila en Santiago

Una situación que se repetirá en Santiago de Compostela, donde el humorista llevará su 'Palacio del Pecado' los días 6 y 7 de noviembre, en un Palacio de Congresos que contará con el cartel de 'sold out'.

El anuncio de la presencia de Santiago en la gira de Juan Dávila pilló a todos por sorpresa este viernes 20, cuando el propio humorista señaló que sacarían las entradas este martes 24. Una convocatoria que no defraudó y es que las entradas se agotaron en apenas dos horas para los dos días.

Esta no será el único espectáculo de Dávila este año en Galicia, que tendrá un triple 'show' en el Auditorio Mar de Vigo los días 9, 10 y 11 de octubre, aunque también con entradas agotadas.

Cartel del espectáculo 'El palacio del pecado' en Vigo

Cartel del espectáculo 'El palacio del pecado' en Vigo / Cedida

Conseguir una entrada para uno de sus espectáculos es una misión complicada, lo que ha llevado en varias ocasiones al propio Juan Dávila a insistir (tanto en su página web como en sus shows) de que nadie las adquiera fuera de los canales oficiales. "No compréis entradas en webs no oficiales. No nos haremos responsables de ninguna entrada que no se haya adquirido a través de esta web", avisa.

De patrullar las calles a "pecar"

Juan Dávila comenzó en el mundo de la interpretación y el humor en 2012, después de dejar su trabajo como policía local y empezar su vida como humorista.

Tras unos inicios complicados, las redes sociales (en las que goza de una gran popularidad) y su irreverente humor del que nadie se libra lo convirtieron en uno de los humoristas más populares de nuestro país.

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Ahora, el humorista pondrá a "pecar" el próximo mes de noviembre a Santiago, aunque muchos tendrán que conformarse con pecar desde fuera o viéndolo por redes sociales.

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