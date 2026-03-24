El alumno del Peleteiro número uno de Galicia en química: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la competición nacional"

Francisco Moreira Nieto, de 17 años y natural de Santiago, cursa segundo de bachillerato tecnológico en el Colegio Manuel Peleteiro. Tras proclamarse ganador de la Olimpiada Gallega de Química—en la que participaron más de 200 estudiantes de toda la comunidad—, ha conseguido su plaza para la fase nacional, que se celebrará en la Universidad de Alicante entre los días 24 y 26 de abril de 2026.

Su profesor fue quien lo animó a presentarse. “Son unas pruebas que pensé que me gustaría hacerlas y que también podía pasarlo bien”, explica en conversación con EL CORREO GALLEGO. Además, vio que el temario coincidía en gran parte con el de la PAU, por lo que la preparación le servía igualmente. Junto a sus tres profesores de química, fue entrenándose con exámenes de otros años, que realizaban tanto en clase como, en ocasiones, fuera de ella.

La competición constaba de varias partes: primero, una serie de ejercicios tipo test; después, problemas más competenciales; y, por último, una prueba de laboratorio. “En la parte práctica te daban datos de un experimento y, a partir de ahí, tenías que decir qué material utilizarías y cómo lo llevarías a cabo”, detalla.

A pesar del buen resultado, reconoce que no esperaba ganar. “No me dio tiempo a acabar, creo que dieron poco tiempo para hacer todo”, comenta. Por eso, la sorpresa fue aún mayor cuando le comunicaron que había sido uno de los ganadores de la demarcación de Santiago y, además, el mejor de Galicia. “Me puse muy contento, y mis padres y mi familia también”. Destaca, además, la "elevada" participación lo que le da todavía más valor al premio.

También participó en la Olimpiada Gallega Física una semana antes, aunque admite que le fue bastante peor: “Había cosas que no había visto nunca en clase”.

El resultado de la fase gallega de la competición de química lo conoció este domingo 22 de marzo por la noche, justo antes de irse a dormir. Por el momento, aún no ha hablado con sus profesores de cómo será la preparación para la fase nacional.

Para él no solo será una oportunidad para seguir ampliando conocimientos, sino también para conocer gente nueva. Y espera poder disfrutar también del entorno: “Va a hacer buen tiempo, así que aprovecharé para ir a la playa”. Afronta la competición con ambición y optimismo: “Si gané aquí, también tengo posibilidad de ganar la nacional; en cualquier caso, lo voy a intentar”.

Afrontará en junio la Selectividad mientras define su futuro entre varias carreras científicas

En este último año previo a la Selectividad, que este año se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, admite que el nivel es exigente. "Es un poco complicado, pero voy estudiando y los resultados son buenos”, dice. Tiene claro que lo que más le cuestan son "las letras”.

De cara al próximo año, todavía no tiene claro qué camino elegir. Le interesan varias opciones y mantiene una lista abierta: ingeniería mecánica, civil, química, además de química o física como carreras puras. “Voy quitando opciones, pero por ahora avanzo poco”, reconoce.