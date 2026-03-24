Inicio da temporada alta
Os hoteis de Santiago esperan unha ocupación do 70 % nos festivos de Semana Santa
O sector alerta da perda de competitividade do destino
Raxoi achaca os datos á situación do aeroporto, entre outras causas
A Unión Hotelera Compostela agarda unha ocupación do 70 % nos seus establecementos asociados para os festivos de Semana Santa, mentres que o resto de días vacacionais estima que estará arredor do 50 %. Segundo explican, estas estimacións anticipan para abril unha «nova caída respecto ao ano anterior».
Esta previsión chega despois de coñecer un novo desplome da ocupación en febreiro, que rexistrou unha caída de 12 puntos respecto do mesmo mes de 2025. O sector cre que se está a producir unha perda de competitividade do destino respecto doutras cidades veciñas, como A Coruña, e chama a tomar medidas para recuperar, por exemplo, o turismo de congresos, e reverter a dinámica negativa. De non facelo, advirten, Santiago «pode consolidarse nunha posición secundaria dentro do mapa turístico».
Valoración de Raxoi
Pola súa banda, a tenenta de alcaldesa, María Rozas, sinalou este martes que «miramos con preocupación» eses datos e aludiu ao traballo que está a realizar o departamento de Turismo para melloralos. Ademais, estimou que «a climatoloxía non axudou» a atraer visitantes e considerou que a perda de conexións aéreas é un factor clave e reclamou maior implicación da Xunta de Galicia na coordinación da política aeroportuaria.
«É clave para o desenvolvemento económico de Galicia ter un aeroporto ou aeroportos de referencia que nos permitan estar ben conectados e iso, lamentablemente, non está a pasar ata o momento. Cremos que é importante que a Xunta de Galicia se implique e tome cartas no asunto», insistiu. Rozas tamén apuntou que o peche polas obras previstas na pista de Lavacolla entre abril e maio «van ter as súas repercusións».
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán
- Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- Rescatan a una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda en Santiago
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
- La ocupación hotelera cae doce puntos en Santiago: el sector ya apunta a causas estructurales
- Santiago gana una nueva conexión de tren de alta velocidad con Madrid y eleva a doce sus frecuencias diarias