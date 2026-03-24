Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: buscan figurantes para rodar en Santiago a partir de mayo

La pasión que muchas personas profesan por sus mascotas llegó el pasado mes de octubre al mundo del streaming para quedarse. De ello tiene la culpa Animal, serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

Esta comedia rural gallega de la productora Alea Media logró cautivar al público a base de humor y retranca gallega mostrando todo tipo de situaciones absurdas y surrealistas a las que veterinarios como Antón –personaje al que Luis Zahera pone cara– tienen que hacer frente debido al excesivo cariño que algunos dueños, no todos, tienen por sus animales de compañía.

‘Animal’, un éxito rodado en Santiago que ha traspasado pantallas

Ejemplo de ello son las cifras que Animal cosechó el pasado 2025 en la plataforma roja. 14, 8 millones de visualizaciones en total. Todo ello después de que, a los pocos días de su estreno, se convirtiese en la serie más vista en España y una de las más seguidas en todo el mundo. De hecho, llegó a ser la segunda ficción de habla no inglesa de Netflix más vista.

No hay duda de que Animal muy pronto se convirtió en un éxito global, pero lo cierto es que esta comedia rural gallega es todo un fenómeno que ha traspasado pantallas. Cabe recordar que seguidores de la serie crearon un perfil de empresa en Google de la tienda en la que trabajaban los protagonistas y que, incluso, a día de hoy, cuenta con reseñas reales inspiradas en diálogos de la ficción.

Desde luego que, visto lo visto, Animal se ha ganado a pulso su renovación. Una buena noticia, la de una segunda temporada de la comedia rural gallega protagonizada por Luis Zahera que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, que Netflix confirmó apenas 18 días después del estreno de la serie.

Requisitos de los figurantes que buscan para rodar en Santiago

Sin embargo, desde entonces no se han conocido novedades sobre la segunda temporada de Animal. Al menos, hasta ahora. Y es que Galicia Casting ha anunciado, a través de sus redes sociales, la apertura de un proceso de selección en busca de figurantes para participar en los rodajes de la nueva tanda de episodios de la serie, los cuales comenzarán a grabarse el próximo mes de mayo en Santiago y sus alrededores.

En concreto, según reza el anuncio del casting, se precisan «todo tipo de personas mayores de 18 años» que sean «residentes en Galicia».

Aquellas personas que estén interesadas deberán rellenar un formulario online disponible en las redes sociales de Galicia Casting en el que, además de incluir varias fotografías actuales, deberán responder a una serie de preguntas con el propósito de ver qué tipo de extra se podría adaptar mejor a sus características. Eso sí, en caso de tener problemas técnicos con el formulario del casting, los convocantes recomiendan escribir al correo electrónico galiciacasting@gmail.com.