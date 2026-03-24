O Son do Camiño lanza los abonos diarios: el día más caro cuesta 99 euros

Tras dar a conocer el cartel por días el pasado miércoles, al que se sumaron tres nuevos artistas -DJ Snake, Dorian y Li/Lu-, O Son do Camiño ha puesto a la venta este martes un pequeño cupo de abonos diarios.

La edición de este 2026, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo, volverá a convertir Santiago en el epicentro musical del país, con un cartel que reúne grandes nombres del panorama musical internacional, nacional y gallego actual.

Cartel O Son do Camiño 2026

O Son do Camiño cuenta este año con un ambicioso line up liderado por Linkin Park y Katy Perry, cuyas actuaciones marcarán un antes y un después en la comunidad gallega, a los que se suman grandes artistas como Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra.

Junto a ellos, también se subirán a los escenarios del Monte do Gozo otros artistas como el compostelano Ortiga, Mvrk, Barry B, Leire Martínez, Carlos Ares, Sexy Zebras, D. Valentino o Niña Polaca.

Por otro lado, en cuanto a la música electrónica, que volverá a contar con un escenario exclusivo, tendrán lugar las actuaciones de Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martin, Carlita, Caste, DJ Gigola, Hector Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-t, Paramida o Patrick Mason, entre otros.

El día más caro del festival

O Son do Camiño puso a la venta las entradas diarias este martes 24 de marzo, desde las 12.00 horas a través de su web oficial.

Al igual que ocurrió en la edición pasada, el precio varía por día. El día más caro del festival este 2026 es el viernes 19 de junio, con entradas por 99 euros (gastos de gestión incluidos). Un precio que, probablemente, alcanza estas cifras al contar con la presencia de Linkin Park.

El regreso de Linkin Park

Linkin Park, la banda que más discos ha vendido en todo el mundo en el siglo XXI -con ventas que superan los 100 millones de copias-, actuará por primera vez en su historia en Galicia.

Todo un hito para los seguidores del rock y la música alternativa en España, que podrán disfrutar del regreso a los escenarios de Linkin Park con su nueva vocalista Emily Armstrong, tras una pausa de siete años luego del suicidio del entonces vocalista Chester Bennington en 2017.

Los asistentes al festival podrán disfrutar en directo de su nuevo trabajo, así como de grandes temas como In the End, Numb, Burn It Down, Somewhere I Belong, Castle Of Glass, New Divide o One Step Closer.

El día más barato

Por su parte, el día más barato de O Son do Camiño será el sábado 20 de junio, con entradas por 69 euros, mientras que el jueves, con Katy Perry como plato fuerte -lo que podría explicar el precio-, los abonos alcanzan los 89 euros.

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Precio de los abonos diarios de O Son do Camiño 2026 / ECG

Si echamos mano de la hemeroteca del año pasado para situar precios, el día más caro fue el jueves 30 de mayo, con entradas desde 79 euros más gastos, coincidiendo con la actuación de Green Day, la gran apuesta de O Son do Camiño 2025. Los abonos para las dos jornadas restantes costaron 69 euros más gastos.