De conciertos en el Camalea y en el Momo al club de lectura del Ateneo: planes para este martes 24 de marzo en Santiago
También hay citas con el séptimo arte en la Facultad de Filología y en la sala Numax
El Correo Gallego
El pub Camalea propone un concierto de jazz con Pablo Seoane al piano y Rubén Fernández a la voz, desde las 21.30 horas, con entradas a 7 euros como parte del ciclo Agustito. Además, a las 20 horas, el cantautor Tato López actúa en el pub Momo, en una cita prevista para las 20 horas de entrada inversa.
Aroa Moreno Durán, protagonista en el club de lectura del Ateneo
LETRAS. Tras visitar Santiago a finales del pasado año, Aroa Moreno Durán (Madrid, 1981) es protagonista hoy en la distancia dentro de otro acto compostelano, ya que la sala de actividades del Ateneo, situada en la plaza Salvador Parga (Nº 4; segunda planta) ofrece, a las 17:30 horas, una sesión de su club de lectura centrada en un libro suyo. Ese coloquio gira sobre Mañana matarán a Daniel, obra de esta autora que estudió Periodismo en la Universidad Complutense y gana eco tras varios poemarios, aparte de textos como esta novela que ofrece una historia silencia da de los últimos fusilados del franquismo. Poco antes de la muerte de Franco, tres jóvenes son ejecutados, de ahí parte la trama.
Citas en Filología y en Numax
CINE. La Facultad de Filología de la USC acoge la proyección de Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma, película que presenta Mélanie Mournier, profesora lectora del área de Filología Francesa (17 h.; gratis). Y en Numax, dan La larga noche de Francisco Sanctis, de Andrea Testa, Francisco Márquez, trama ambientada en 1977 en Buenos Aires, en plena dictadura militar (adapta la novela ho mónima de Humberto Costantini), a las 19.25 h.; 4 euros.
Charla de Mar Vivero, libro de Ramón Area y Semana Francófona
TRES PROPUESTAS. El ciclo Culturearte propone una charla en el salón de actos del Colegio Mayor Arosa (Hórreo, 55) protagonizada por Mar Vivero, que lleva por título Liderazgo y emprendimiento femenino sin filtros (20.45 horas). La ponente es abogada de Derecho Civil, Penal y socia fundadora de Executivas de Galicia.
Además, a las 19 h., la Casa das Asociacións de Cornes, acoge la presentación del Consorcio de Santiago del libro Tempo de Pedra, de Ramón Area, coeditado por Edicións Positivas; su trama parte del descubrimiento de una lápida en el cementerio del Hospital Psiquiátrico de Conxo con una inscripción en alemán. Y el departamento de Filología Clásica, Francesa e Italiana de la USC organiza hoy y mañana la llamada Semana de la Francofonía, entre 12 horas y 20 h. con entrada libre y la presencia de Ammar Azouzi (Univ. de Sousse), Verónica Rodríguez Ferreiro (USC) y Nerea Rodríguez Barril (USC), entre más participantes.
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